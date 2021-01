Novo Banco: Sindicatos rejeitam proposta sobre aumentos salariais

Balcão do Novo Banco (Igor Martins / Global Imagens) © Igor Martins / Global Imagens

O Mais Sindicato e o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) anunciaram esta terça-feira que exigem que o Novo Banco reveja a sua intenção que aponta para que o aumento salarial dos trabalhadores seja absorvido no valor da remuneração complementar e da isenção de horário.

Os sindicatos também rejeitam "a intenção do Novo Banco quanto à não aplicação da atualização do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) aos trabalhadores que se reformaram".

"O MAIS e o SBC tiveram conhecimento da pretensão do Novo Banco de que os valores decorrentes do aumento da tabela salarial e da Isenção de Horário de Trabalho (IHT) sejam absorvidos no valor da remuneração complementar e do complemento de IHT, caso existam", referem os sindicatos num comunicado.

"Os sindicatos manifestam desde já o seu desacordo a esta posição, como transmitiram à instituição", adiantam.

Quanto às reformas, os sindicatos denunciam que "o Novo Banco pretende que os trabalhadores que tenham passado à situação de reforma em 2020 - antes da entrada em vigor da atualização do ACT, a 21 de dezembro - apenas sejam abrangidos pela revisão das condições remuneratórias na condição de pensionista, não se aplicando essas condições ao período de vínculo ativo".

"Ora os trabalhadores que passaram à reforma no ano de 2020 têm direito a receber os retroativos relativamente ao tempo em que estiveram ao serviço nesse ano, pelo que não há qualquer fundamento para a posição da instituição", reclamam.