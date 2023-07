Novo Banco sobe lucro para 373,2 milhões de euros no primeiro semestre

© PAULO SPRANGER / Global Imagens

O Novo Banco alcançou lucros de 373,2 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, somando 106,4 milhões, isto é, mais 39,9%, face ao igual período no ano passado, o que significa que a instituição presidida por Mark Bourke já soma mais de metade do resultado líquido alcançado em todo o exercício passado.

"Apresentamos mais um período de forte desempenho comercial e financeiro, com um crescimento contínuo do negócio, sólidos rácios de liquidez e uma sustentada geração de capital", comenta o CEO, citado no comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o gestor, as expectativas continuam a ser superadas, com o negócio a beneficiar da subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

A margem financeira - precisamente a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos - quase duplicou para 524 milhões de euros até junho, traduzido uma melhoria de 256 milhões em relação o primeiro semestre de 2022.

