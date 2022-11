Novo Banco teve o maior lucro da banca privada nos primeiros nove meses do ano

Novo Banco nasceu em agosto de 2014. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Durante anos, o Novo Banco teve dos maiores prejuízos do setor bancário. Mas este ano, a instituição financeira está a bater a concorrência no que diz respeito aos lucros. O banco liderado por Mark Bourke fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 428,3 milhões de euros, quase o triplo dos 154 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. É o banco com maior lucro na banca privada portuguesa nos primeiros nove meses do ano.

No primeiro trimestre de 2021 o banco, liderado na altura por António Ramalho, começou a inverter a tendência de perdas que se verificava desde que foi criado, em 2014. E não só o Novo Banco se conseguiu aguentar no verde desde o início do ano passado, como também passou a ser o banco privado com maior lucro nos primeiros nove meses de 2022.

O Santander, o primeiro dos seis maiores bancos a apresentar as contas dos primeiros nove meses do ano, ocupa o segundo lugar com 385 milhões. Este resultado líquido, que mais que duplicou face ao período homólogo, foi explicado, sobretudo, pela comparação com o ano passado em que o banco assumiu um encargo extraordinário no âmbito da reestruturação.

O terceiro banco mais lucrativo foi o BPI, com 286 milhões (+18%), seguindo-se o BCP com 97,2 milhões de euros (+63%). Na atividade em Portugal, o banco liderado por Miguel Maya lucrou 295,7 milhões de euros, mais 156% . Porém, na atividade internacional, os prejuízos agravaram-se para quase 200 milhões de euros devido a provisões que tiveram de ser constituídas na subsidiária polaca.

Por fim, o Banco Montepio alcançou um lucro de 23,9 milhões, o que representa uma evolução favorável face aos 14,2 milhões de euros de prejuízos contabilizados no período homólogo de 2021. Esta quinta-feira será a vez de o banco público (CGD) apresentar as contas dos primeiros nove meses, encerrando a ronda de apresentação das contas dos seis maiores bancos presentes em Portugal.

Comissões sobem 3,8%

O Novo Banco justificou os resultados alcançados entre janeiro e setembro, os primeiros apresentados pelo novo CEO, com o "crescimento sustentado do negócio demonstrativo da capacidade de geração de receita e capital, apesar do atual contexto macroeconómico, pressões inflacionistas e subida das taxas de juros", lê-se no comunicado emitido ao regulador do mercado (CMVM).

O produto bancário cresceu 26,5%, para 851,1 milhões de euros, impulsionado pelo processo de desalavancagem do portefólio imobiliário, incluindo a mais-valia de 71,5 milhões de euros resultante da venda do edifício da sede no terceiro trimestre. Já as comissões de serviços a clientes ascenderam 215,7 milhões de euros, mais 3,8% em termos homólogos, enquanto, pelo contrário, a margem financeira caiu 5,6% para 405,9 milhões.

O crédito a clientes ascendeu a 24,6 mil milhões de euros, um aumento de 3,9% face a face a dezembro de 2021, "confirmando a trajetória de crescimento da carteira de crédito no segmento de empresas e de particulares, num ambiente de taxas de juro favorável", sublinha a instituição financeira.

Os gastos aumentaram 2,8%, para 314,2 milhões, devido à "redução dos custos com pessoal", que foi, segundo o banco, "compensada pelo aumento não recorrente dos gastos gerais e administrativos e amortizações que suportam o investimento na melhoria dos processos operativos e de negócio", detalha o banco.