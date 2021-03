Novo Banco vence prémio 'Best Performance Distributor' de produtos estruturados em Portugal

Balcão do Novo Banco (Igor Martins / Global Imagens) © Igor Martins / Global Imagens

O Novo Banco venceu o prémio 'Best Performance Distributor, Portugal' atribuído pela SRP-Structured Retail Products, do Grupo Euromoney.

O prémio foi atribuído ao Novo Banco numa cerimónia que teve lugar na quarta-feira, indica o banco num comunicado divulgado esta quinta-feira.

"Este prémio é apenas atribuído aos comercializadores de produtos estruturados que cumprem determinados requisitos, sendo um deles a volumetria/recorrência bem como a capacidade de entregar valor ao cliente medida pela rendibilidade dos produtos lançados, pelo que a distinção do Novo Banco como 'Best Performance Distributor, Portugal' assume ainda maior relevo, dada a exigência do contexto económico que vivemos", destaca o banco.

Os prémios SRP "são atribuídos às entidades comercializadoras de Produtos Estruturados, a nível europeu, em diversas categorias e após um processo de seleção que tem em conta o cumprimento de rigorosos critérios quantitativos, nomeadamente de volume e performance", refere o Novo Banco.

Segundo a instituição, "considerando precisamente o contexto económico atual, os baixos níveis das taxas de juro e uma maior procura por rendimento, a oferta de produtos estruturados do Novo Banco apresenta-se assim como uma boa alternativa para os seus clientes e para todos os investidores, constituindo igualmente uma possibilidade de diversificação do investimento a considerar, seja na forma de depósitos estruturados, seja na forma de obrigações estruturadas".