Novo Centro de Experiência do Consumidor da Nestlé vai criar mais de 70 empregos

A Nestlé prevê criar, já em 2023, mais de 70 empregos, com a disponibilização do novo Centro de Experiência do Consumidor. O novo serviço vai funcionar no centro de serviços partilhados da Nestlé, que funciona a Lisboa e quer prestar "um serviço de excelência em todos os canais de contacto remoto entre a Nestlé e o consumido", revela a empresa em comunicado.

A previsão da Nestlé é que o centro inicie a sua atividade em março do próximo ano, para Portugal e Espanha. O seu crescimento e gradual abrangência dos outros mercados vai acontecer ao logo de 2023. Foi a posição geográfica da Nestlé Business Services Lisbon, a sua proximidade com todos os mercados e pelo facto de Portugal saber atrair e reter talento que deu a preferência para a escolha do nosso país para a instalação do Centro de Experiência do Consumidor.

"Está a ser feito um grande investimento na contratação e formação da equipa, bem como na adoção de novas ferramentas tecnológicas com recurso a inteligência artificial e "machine learning" para nos aproximar ainda mais do consumidor e criar experiências memoráveis em todos os pontos de contacto com a Nestlé. Queremos ser uma referência mundial, a partir de Portugal", afirma Ana Cambra, Head da NBS Lisbon.

Por seu turno, João Reis, IBS CES Europe Operations Lead, declara que "este centro de excelência vai ser uma referência na Europa, sendo que as boas práticas aqui aprendidas serão depois replicadas em outras regiões do globo onde a empresa se encontra presente. A nossa meta está bem definida, e é dar aos consumidores um serviço de excelência em todos os canais em que a Nestlé está presente: e-mail, chat, redes sociais, formulários em websites, entre outros".

Presentemente, a NBS Lisbon tem mais de 40 novas oportunidades de emprego abertas, desde vagas para perfis juniores a seniores ou mais especializados.