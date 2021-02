Novo CEO da Galp com início de funções antecipado

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

Andy Brown, o novo CEO da Galp, já assumiu funções na petrolífera. Uma antecipação de duas semanas, à data inicialmente prevista, mas que a petrolífera não justificou.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp Energia dá conta que o Conselho de Administração decidiu antecipar a data de início de funções para hoje, dia 5 de fevereiro. "O Andy irá liderar a estratégia da Galp como empresa integrada de energia, alinhada com a transição para uma economia de baixo carbono", pode, ainda, ler-se no comunicado.

Recorde-se que foi a 12 de janeiro que se soube que Gomes da Silva estava de saída da petrolífera, sendo substituído por Andrew Brown, antigo executivo da Shell com 35 anos de trabalho na energia. Uma mudança imposta pela líder e maior acionista da empresa, Paula Amorim, que representa 33,34% da Galp.

Na altura, a Galp comunicou à CMVM que Carlos Gomes da Silva "apresentou a sua renúncia aos cargos de vice-presidente do Conselho de Administração" do grupo, bem como "aos demais cargos de administração exercidos pelo mesmo em sociedades ou entidades participadas". E que a referida renúncia foi "oportunamente consensualizada" com a presidente do Conselho de Administração da Galp, Paula Amorim, "assegurando as condições para uma transição estruturada e com plena normalidade de funcionamento dos órgãos de governo".

A nomeação de Andy Brown como vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva será ratificada pelos acionistas na próxima assembleia geral da companhia, agendada para 23 de abril.