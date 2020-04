Novo decreto de Marcelo limita compensação das concessionárias de autoestradas

O Estado pode limitar as compensações das concessionárias de autoestradas pela redução do tráfego durante o próximo período do estado de emergência. A medida consta da proposta da renovação do estado de emergência publicada esta quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A decisão final cabe ao Governo e terá efeitos entre 3 e 17 de abril.

“Podem ser temporariamente modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência”, refere o documento publicado no portal da Presidência da República.

Os contratos de concessão das autoestradas (parcerias público-privadas rodoviárias) dão o direito às concessionárias de reclamar uma compensação financeira ao Estado pela quebra de tráfego em casos de “força maior”, como a epidemia resultante do novo coronavírus (Covid-19).

Na semana passada, as concessionárias e subconcessionárias das autoestradas nacionais começaram a notificar o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Infraestruturas de Portugal (IP), as entidades concedentes, da ocorrência de um caso de força maior, escreveu na altura o Jornal de Negócios.

Notificar o Estado da diminuição do tráfego e das receitas é crucial para que as concessionárias possam vir a ser compensadas em vários milhões de euros. O IMT e a Infraestruturas de Portugal são tuteladas por Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação.

A declaração do prolongamento do novo estado de emergência será votada na manhã de quinta-feira pelo Governo e deverá entrar em vigor à meia-noite de 3 de abril.

Na semana passada, o PCP anunciou uma proposta para impedir o Estado de compensar as concessionárias de autoestradas pela quebra de tráfego resultante do decreto do estado de emergência.