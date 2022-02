Novo helicóptero da Airbus tem peças impressas em 3D

Racer da Airbus pode atingir os 400 quilómetros em velocidade de cruzeiro © DR

Está em processo de montagem final o novo helicóptero Airbus Racer. Entre as peças que o compõem estão elementos em titânio produzidos através de manufatura aditiva, mais conhecida por impressão 3D. É a primeira vez que um helicóptero da Airbus utiliza elementos impressos em 3D, uma tecnologia que foi desenvolvida em Espanha, no Centro Avançado de Tecnologias Aeroespaciais (CATEC), noticia esta sexta-feira o jornal espanhol El Economista.

O CATEC produziu, entre vários outros elementos, os encaixes para as superfícies móveis da cauda do helicóptero, que foram desenvolvidos em titânio e que são as primeiras peças estruturais fabricadas com a tecnologia de manufatura aditiva inseridas num helicóptero Airbus.

Para Fernando Lasagni, diretor técnico de Materiais e Processos da CATEC, "colaborar na fabricação deste demonstrador para a Airbus Helicopters tem sido um desafio muito importante ao nível da qualificação de voo para estes componentes".

O novo helicóptero deverá conseguir atingir uma velocidade de cruzeiro de mais de 400 quilómetros por hora e será ideal para missões de transporte médico de emergência e busca e salvamento. O seu primeiro voo está previsto ainda para este ano, mas data definida, tendo já sido sucessivamente adiado.