Novo impasse na Groundforce. Privado não terá condições para dar ações como garantia

Serviço da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

As negociações entre o governo e Alfredo Casimiro, acionista privado da Groundforce, com 50,1% da empresa, chegaram a um novo impasse. Eugénia Varzielas, da Comissão de Trabalhadores da empresa de handling, ao Dinheiro Vivo, assume que "estamos à espera de dados mais concretos para pudermos analisar. Percebemos que houve um novo impasse. Aguardamos por confirmação e mais dados", sobre que impediu o avançar das negociações.

"Neste momento, não conseguimos fazer afirmações perentórias", embora não esconda que ouviram alguns rumores sobre as ações de Alfredo Casimiro, que deveriam servir de garantir para um empréstimo de emergência.

A SIC Notícias avança que o acionista privado da Groundforce não pode dar as ações porque já as entregou de penhor no âmbito de um outro empréstimo. Segundo a estação, o ministério das Infraestrutura foi informado e admite agora a hipótese de nacionalização da empresa.

(notícia em atualização)