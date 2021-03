Groundforce: Não há acordo e privado não tem condições para dar ações como garantia

Serviço da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

As negociações entre o governo e Alfredo Casimiro, acionista privado da Groundforce, com 50,1% da empresa, chegaram a um novo impasse. O governo, através do ministério das Infraestruturas, confirma agora que não houve acordo entre a TAP e o acionista privado da empresa de handling e que Alfredo Casimiro não tem condições para dar as ações da Pasogal (empresa de Alfredo Casimiro que detém 50,1% da Groundforce).

A reação do ministério de Pedro Nuno Santos surge depois de Eugénia Varzielas, da Comissão de Trabalhadores da empresa de handling, ter dito ao Dinheiro Vivo, que "estamos à espera de dados mais concretos para analisar. Percebemos que houve um novo impasse. Aguardamos por confirmação e mais dados", sobre o que impediu o avançar das negociações.

"Neste momento, não conseguimos fazer afirmações perentórias", nota acrescentando que tinham ouvido alguns rumores sobre as ações de Alfredo Casimiro, que deveriam servir de garantir para um empréstimo de emergência. A SIC Notícias também já tinha avançado que o acionista privado da Groundforce não podia dar as ações porque já as entregou de penhor no âmbito de um outro empréstimo. Segundo a estação, o ministério das Infraestrutura foi informado e admite agora a hipótese de nacionalização da empresa.

Os trabalhadores da Groundforce não receberam ainda os salários de fevereiro. A TAP, que é tanto acionista (com 49,9%) como cliente - tem vindo a conceder adiantamentos à empresa, que se viu confrontada com uma quebra de receita fruto da crise que atravessa a aviação civil. No início deste mês, a TAP propôs um adiantamento à Groundforce de 2,05 milhões de euros, mediante a penhora das ações da Pasogal, de Alfredo Casimiro. O empresário recusou a penhora a fazer da TAP e apresentou outros ativos.

Mas desde meados da semana passada que a situação da Groundforce tem feito correr muita tinta na imprensa. Na última quinta-feira, 4 de março, o presidente da Groundforce dizia que a resposta que recebeu do Governo à sua proposta para viabilizar a empresa era "insultuosa", constituindo uma "chantagem e um ultimato inaceitável". O administrador diz que ofereceu a sua posição acionista como garantia de que a empresa vai pagar à TAP os adiantamentos necessários para pagar os salários em falta, e que Pedro Nuno Santos "propõe" a perda das ações - relativas a 50,1% do capital - na Groundforce "se o Estado se atrasar na concessão do aval", para um financiamento bancário.

(notícia em atualização)