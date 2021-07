Novo lay-off e IVA reduzido. AHRESP pede 10 medidas para ajudar setores a sobreviver

Ana Jacinto é secretária-geral da AHRESP © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Com o setor da restauração, alojamento e similares ainda a sentirem os duros efeitos da crise pandémica, a AHRESP pede ao governo dez novas medidas de apoio para que estas áreas de atividade possam sobreviver aos próximos meses.

"Os estudos e dados oficiais confirmam e chegam mesmo a ultrapassar o que a AHRESP sempre estimou: as empresas ligadas aos vários setores do turismo, desde o alojamento turístico à restauração e similares, têm sido especialmente impactados pela crise pandémica. São disso exemplos os mais recentes dados revelados no relatório de "Combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras 2020", que refere que os setores do Alojamento e da Restauração (Canal HORECA) registaram uma quebra de 41% em 2020 face a 2019, o que significa que se perderam mais de 6,5 mil milhões de euros", diz a associação liderada por Ana Jacinto em comunicado.

As dez medidas apresentadas pela associação que representa o alojamento, a restauração e similares englobam várias áreas: consumo, liquidez, financiamentos, fiscalidade, emprego e qualificação.

Em termos de consumo, e como disse em entrevista ao Dinheiro Vivo recentemente, a AHRESP considera que o "IVAucher não é de acesso universal e direto", pelo que é necessária "uma verdadeira campanha de dinamização do consumo na restauração e bebidas e no alojamento turístico, que estimule os portugueses a dirigir-se aos nossos estabelecimentos e contribuir para o aumento das suas receitas; Esta campanha passaria por atribuir um desconto direto de 50%, aplicado diretamente no momento do consumo, e sem limite de utilização".

A AHRESP pede também um reforço do programa Apoiar e planos de amortização de longo prazo dos empréstimos sob moratória. "A atual situação pandémica está a perdurar muito para além do que alguma vez seria expectável, obrigando à adoção de medidas excecionais, para que o tecido empresarial tenha condições de garantir a sustentabilidade dos negócios e a manutenção dos postos de trabalho. Assim, e como após o término das moratórias as empresas não terão capacidade para retomar o cumprimento das suas obrigações, na mesma proporção do período pré-pandemia, os prazos de amortização devem ser prorrogados, no mínimo por mais 10 anos, reduzindo significativamente os encargos das empresas", diz.

Além disso, a associação considera que 20% do financiamento concedido no âmbito das várias linhas de financiamento de apoio à economia - que têm vindo a ser disponibilizadas desde março de 2020 - deve ser convertido a fundo perdido.

Com o objetivo de reforçar a tesouraria das firmas, a AHRESP quer que a taxa reduzida do IVA seja aplicada, de forma temporária, "a todo o serviço de restauração e bebidas".

A associação liderada por Ana Jacinto quer ainda apoio no quadrante fiscal, pedindo uma moratória. "Considerando a ausência de tesouraria das empresas do setor do Alojamento Turístico e da Restauração e Similares, todos os principais impostos devem ser alvo de moratória até 31 de março de 2022, possibilitando o pagamento em prestações, sem juros, a ser iniciado em 2023, com período de pagamento alargado; Esta moratória deve incluir o IRC, IRS e IVA", defende.

O emprego não é esquecido e por isso, a AHRESP considera que o lay-off simplificado deve regressar até porque o mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva "é insuficiente, para além de ser burocrático e complexo no seu acesso". "Os sócios-gerentes, bem como os empresários em nome individual sem trabalhadores a cargo, devem poder de aceder a este mecanismo de apoio", considera a associação que, acrescenta que, "para aceder, as empresas têm de ter uma quebra igual ou superior a 15%, referente ao 1º semestre 2021, comparado com o 1º semestre de 2019 (para empresas constituídas após 1 de julho de 2019, a percentagem de quebra é aferida com base na média de faturação desde o primeiro mês completo de faturação até 31 de dezembro de 2020, comparada com a média de faturação do primeiro semestre de 2021)".

Apesar da crise que estes setores atravessam, as empresas que precisam de recrutar têm enfrentado duros constrangimentos. A AHRESP pede, assim, "e a criação de mecanismos/plataformas que apoiem e facilitem a contratação de recursos humanos, nomeadamente a contratação controlada de imigrantes".

E pede ainda o desenvolvimento e a implementação de "um programa integrado de formação, de curta duração, seja para ativos, seja para as profissões mais carentes de mão-de-obra qualificada".