Novo supermercado online com comparador de preços faturou 1,2 milhões no primeiro ano

Site Comuniti.

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Janeiro, 2021 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Resultando de um investimento superior a 500 mil euros com capitais próprios da israelita Ravit Turjeman e do português Rui Adrego, ambos empresários com experiência internacional na transação de bens de consumo, o site Comuniti começou a operar no início de 2020 a partir de Ovar, com entregas em todo o país, mas em março, quando aquele concelho do distrito de Aveiro ficou sujeito a cerco sanitário devido à covid-19, enfrentou o que os seus fundadores consideram "uma prova de fogo".

"Com o fecho das fronteiras de Ovar, nos primeiros tempos do cerco não conseguíamos receber mercadoria nem fazer escoar as encomendas, e foi um pesadelo burocrático resolver isso. Depois, quando o confinamento passou a ser geral, o número de clientes também cresceu tanto, tão depressa, que mal tínhamos mãos para tudo e chegámos a fazer entregas às duas da manhã", revelou Rui Adrego à Lusa.

Enfrentando nessa altura "severas limitações à contratação de pessoal, que era o recurso que mais fazia falta para atender ao súbito e elevado número de clientes", o novo supermercado online teve que limitar o número de encomendas diárias, mas tal "não impediu um pico de registo de novos utilizadores", proporcionando à marca "uma base relevante para analisar o comportamento dos consumidores e definir novos 'targets' ".

A mudança para instalações em Santa Maria da Feira verificou-se em setembro de 2020, o que se deveu à oferta de "melhores condições de trabalho" na zona industrial de Canedo e à "maior sensibilidade burocrática e empresarial" da respetiva autarquia.

Agora, o supermercado tem "70 mil clientes inscritos no site" e "mais de 50 mil visitantes diferentes por mês".

Ravit Turjeman destaca duas das razões que contribuíram para uma faturação inicial de 1,2 milhões de euros "num ano tão atípico" como 2020: o mecanismo que compara os preços da Comuniti com os dos quatro principais "players online" portugueses e a modalidade de compra em quantidade, que garante uma poupança crescente consoante o número de unidades adquiridas do mesmo artigo.

"Além disso, os clientes sabem que também estamos a preparar o lançamento da 'community buy' , que permitirá aos fornecedores disponibilizarem produtos com preços muito mais vantajosos se 40, 50 ou 100 pessoas aderirem ao mesmo grupo de compra", adiantou a empresária, realçando que essa inovação está em processo de registo de patente internacional.

Para Rui Adrego, esse mecanismo de compra coletiva é o que melhor reflete a filosofia da Comuniti.

"Vai ajudar as pessoas a comprarem de forma mais inteligente e a evitarem o desperdício de tempo, dinheiro e energia que se verifica quando não podem adquirir o que querem no momento em que lhes dá jeito, por saberem que devem esperar pela data das promoções - que, infelizmente, na generalidade dos supermercados, são a única altura em que os preços se revelam de facto justos para com o cliente e o próprio produtor", descreveu.

Agilizar a venda dos mais de 4.500 produtos disponíveis no site, "60 % dos quais em stock imediato", implica agora o trabalho de uma equipa mínima de 16 colaboradores diretos e uma área global de 4.000 metros quadrados que, em Canedo, acolhe escritórios, armazéns e também uma loja presencial aberta ao público.

Ravit Turjeman admite que a Comuniti poderá precisar de reforçar os seus recursos humanos a breve prazo.

Os fundadores do supermercado online garantem que a sua prioridade ainda é "apoiar as famílias portuguesas num momento muito difícil das suas vidas", mas esperam que Estado e autoridades da concorrência saibam acompanhar as crescentes exigências do "e-commerce", fiscalizar "práticas imorais" e implementar políticas mais favoráveis a consumidores e fabricantes.

"Os maiores operadores portugueses dispõem de uma estrutura física e logística tão pesada e complexa que isso lhes retira qualquer motivação séria para baixarem os preços, o que resulta num claro prejuízo para o consumidor final e, inevitavelmente, para os próprios produtores e fabricantes, que assim se veem impedidos de escoar o stock desejado com margens justas", conclui Rui Adrego.