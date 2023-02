Novo Tesla por 25 mil euros? Será isso que a marca vai anunciar a 1 de março?

Imagem de um novo modelo da Tesla, que poderá ser o Model 2, apanhado a circular na China © DR

Dinheiro Vivo 27 Fevereiro, 2023 • 10:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já há mais de um ano que se aguarda o lançamento de um novo Tesla por 25 mil euros. No Battery Day de 2020, a marca norte-americana de automóveis 100% elétricos já havia anunciado que pretendia "produzir um modelo competitivo por apenas 25 000 dólares" e que poderia chegar este ano ao mercado.

Leia também Mais barato lidera lista dos 15 carros elétricos mais vendidos em Portugal em janeiro

Pois bem, Elon Musk prometeu novidades bombásticas para dia 1 de março, no evento dedicado aos investidores. E, por isso, já se especula se será desta vez anunciado o tão esperado Model 2, um modelo abaixo do Model 3, mais compacto e mais barato.

Looking forward to Tesla Investor Day on March 1.



By this, we mean the broadest definition of investor, as in the people & life of Earth.



It will be a message of good hope & positivity for the future. - Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2023

Ao longo destes anos foram surgindo na imprensa alguns eboços daquele que poderia vir a ser o design do Model 2. Especulações que, naturalmente, a Tesla nunca confirmou. Só que agora parece estar cada vez mais próximo o dia de revelar este novo modelo da marca, o que poderá acontecer no chamado Dia do Investidor, onde se prevê que seja detalhado o "Master Plan 3", que segundo os analistas poderá ser a apresentação da nova fase do desenvolvimento de modelos da Tesla, que assentam numa plataforma mais barata e eficiente. E, nessa lágica, daí iria nascer o Model 2.

Elon Musk já havia dito que antes de 2022 não seria possível fabricar este modelo mais compacto e mais barato, remetendo para este ano essa possibilidade. A sua produção seria viável apenas em 2023 quando o preço das baterias baixasse significativamente.