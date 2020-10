Novo unicórnio europeu recusa deixar consumidores sem resposta das empresas

A MessageBird é o novo unicórnio europeu. A plataforma de comunicações virtuais levantou 200 milhões de dólares (169,8 milhões de euros) em ronda C de investimento. Passou a valer três mil milhões de dólares para o mercado, ultrapassando o patamar mínimo para ser considerado um unicórnio (mil milhões de dólares), segundo o anúncio feito esta quinta-feira.

“Queremos viver num mundo onde podemos mandar uma mensagem para uma empresa e nunca mais ficarmos à espera de resposta”, ambiciona Robert Vis, líder da tecnológica fundada em 2011 em Amesterdão (Países Baixos). A MessageBird construiu uma solução que permite que permite que as empresas de todo o mundo contactem diretamente com os seus clientes via SMS, voz, chat e vídeo, sem intermediários e através do sistema cloud (sem armazenamento físico).

As mensagens recebidas em qualquer plataforma são agrupadas numa única conversa do cliente. Também é possível transformar conversas em texto em conversas dinâmicas. Esta solução já é usada por mais de 20 mil empresas em todo o mundo, como Lufthansa, Heineken, Hugo Boss, Rituals, SAP, Uber e Glovo.

Com a nova ronda de investimento, prevê-se que triplique a atual equipa da MessageBird, com 350 membros. Também está previsto o reforço das operações na Europa, na Ásia e na América Latina.

A injeção de capital da tecnológica foi totalmente tratada enquanto a Europa estava em casa. “Tivemos muita sorte em conseguirmos levantar esta ronda de investimento, totalmente remota, em poucas semanas, durante o confinamento. Recebemos uma proposta de investimento em apenas seis dias. Chegámos a ter um encontro com um dos nossos parceiros a um domingo!”, recorda Vis em respostas por escrito ao Dinheiro Vivo.

A operação marcou a entrada de novos investidores de capital de risco como Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners e New View Capital. Também houve reforço de posição de capitais de risco como a Y-Combinator e da Atomico, que liderou a série A de financiamento da Uniplaces, de 22 milhões de euros, no final de 2015.

Também por conta da pandemia, a MessageBird criou uma política de trabalho “a partir de qualquer local” (Work Anywhere). Isso vai permitir ao novo unicórnio “contratar o melhor talento a partir de qualquer lado do mundo”. Atualmente, já há perto de 30 posições à procura de candidatos.

Já com uma versão em português do Brasil, a empresa conta disponibilizar uma opção em português de Portugal “daqui a poucos meses”.