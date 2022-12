Novobanco dá cheque de 250 e 500 euros aos colaboradores

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

O Novobanco aprovou um apoio extraordinário para os seus colaboradores que pretende funcionar como medida de mitigação do aumento da inflação e que será pago já no dia 23 de dezembro.

Em comunicado, a empresa revela que irá atribuir um apoio de 500 euros para todos os colaboradores com rendimentos brutos anuais abaixo de 30 000 euros e de 250 euros para os funcionários com rendimentos acima dessa quantia. Excluídos ficam apenas os órgãos sociais e diretores de primeira linha.

Segundo o presidente da comissão executiva do Novobanco, Mark Bourke, "a subida generalizada dos preços de bens essenciais, o aumento das taxas de juro e da inflação afetaram o dia-a-dia dos colaboradores, numa altura em que contribuíram de forma decisiva para o acompanhamento dos clientes, recuperação do banco e da sua rentabilidade".

O Novobanco aprovou ainda uma subida do salário mínimo bruto mensal para 1100 euros, a partir do próximo ano, para todos os colaboradores com ordenados inferiores a esse montante.

Na nota dirigida à imprensa, o banco também dá conta da aprovação de uma linha de crédito para apoio a situações de stress financeiro dos seus trabalhadores que permite a antecipação de 50% do subsídio de Natal de 2023. Os colaboradores podem fazer o pedido a partir de janeiro e serão também mais flexíveis os prazos de amortização do crédito a habitação no regime de CHPP-ACT.