Novobanco é o principal patrocinador da Lisbon Design Week

© Paulo Spranger /Global Imagens

Dinheiro Vivo 26 Abril, 2023 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Novobanco vai ser o main sponsor (em português, principal patrocinador) da Lisbon Design Week (LDW), a feira anual de design que apresenta uma seleção de obras contemporâneas de artesãos e criadores nacionais e estrangeiros instalados em Portugal.

A iniciativa decorre de 24 a 28 de maio, em vários bairros da cidade de Lisboa, desde o Príncipe Real, Alcântara, Chiado a outras localizações centrais, abrangendo cerca de 50 locais. Irão acontecer ao longo dos dias da feira eventos como apresentações, novas coleções, palestras, masterclasses, ateliês abertos, passeios e exposições.

A LDW e o Novobanco apostam na "visibilidade da qualidade da criatividade portuguesa e nos objetos de design feitos em Portugal", assim como nas preocupações de sustentabilidade, tanto nas suas dimensões de promoção e coesão social, como ambientais, designadamente na seleção de materiais naturais e de se privilegiar a economia circular.

A Lisbon Design Week desenvolve-se em torno do mesmo espírito da Lisbon by Desing, apresentando design artístico e colecionável, e a interação do design com os campos da arte e da criatividade. Os participantes vão desde estúdios de design e showrooms, a galerias emergentes, artesãos e criadores, antigos expositores da Lisbon by DESIGN e instituições de ensino cultural e artístico.

A LDW e a Lisbon by Design são oportunidades para os artesãos compartilharem ideias e mostrarem os trabalhos e a qualidade superior do artesanato português. "Tem que permanecer genuíno, focado no artesão fabricante, e tem de ser diversificado", diz Michèle Fajtmann, cofundadora da Lisbon Design Week.

Um dos grandes destaques da feira será o espaço Novobanco, na Praça Marquês de Pombal, onde está sediada a galeria e o acervo de fotografia do banco, que conta com uma seleção de obras de fotógrafos portugueses da Coleção de Fotografia, que serão exibidas durante três dias numa exposição especial com curadoria de Further Ther.

Os designers participantes incluem, entre outros, Mircea Anghel, Further Ther, Alan Louis, Saudade Design, ClaraT. Rego, Persson & Miller, Julien Labrousse, Wesley Sacardi, Barracão, Miguel Saboya, Almerinda Gillet.

O espaço novobanco contará também com um debate entre profissionais que compartilharão as suas experiências sobre design responsável, designadamente a utilização de materiais, uma visão do banco sobre a importância da sustentabilidade e o apoio a artesãos e pequenas empresas. Este evento contará também com o apoio da empresa De La Espada.

Neste espaço, pode ainda ser visitada a exposição de Fotografia "Dream House" do artista Gregory Crewdson da Coleção de Fotografia do novobanco.