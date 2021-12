Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica © Gustavo Bom/Global Imagens

O Novobanco já é acionista das empresas de Luís Filipe Vieira. De acordo com o jornal online ECO, os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), no valor de 160 milhões de euros, do grupo económico de Luís Filipe Vieira já foram convertidos em capital tanto da Promovalor como da Inland, as duas sociedades do ex-presidente do Benfica que deviam dinheiro ao banco liderado por António Ramalho.

Esta operação traduz-se em duas coisas, de acordo com a mesma fonte. A primeira é que Luís Filipe Vieira limpa assim a dívida que tinha junto do Novo Banco. A segunda é que o banco entra no capital das duas sociedades de promoção imobiliária do ex-presidente do Benfica.

Esta operação era, ainda assim, a menos desejável quer pelo Novobanco, quer pelo Fundo de Resolução. Isto porque, segundo o Eco, o banco passa a ser acionista de duas empresas que têm capitais próprios negativos de 200 milhões de euros.