Novobanco põe à venda ativos em Lisboa e Algarve por 400 milhões

Na zona do Parque das Nações foi colocadao à venda um terreno de 88 mil metros quadrados, que permite o desenvolvimento de um projeto de escritórios, serviços e retalho. © D.R.

O Novobanco colocou à venda o portfólio de Land Bank, composto por cinco ativos para promoção imobiliária nas regiões de Lisboa e do Algarve, por 400 milhões de euros.

O Novobanco quer vender o portfólio, que tem uma área potencial de construção de perto de 490 mil metros quadrados, no decorrer de 2023. Segundo o comunicado enviado esta segunda-feira às redações, os ativos têm "um valor comercial aproximado de 400 milhões de euros".

Em Lisboa, está agora à venda um terreno na zona das Amoreiras com mais de 130 mil metros quadrados, onde está previsto o desenvolvimento de habitação, escritórios e retalho.

O portfólio de ativos na capital integra também um terreno de 88 mil metros quadrados na zona do Parque das Nações, que permite o desenvolvimento de um projeto de escritórios, serviços e retalho.

Já no concelho de Oeiras, o Novobanco colocou à venda um terreno inserido no empreendimento Cabanas Golf, que conta com uma área bruta de construção potencial de 80 mil metros quadrados para habitação, turismo e retalho.

No Algarve, o portfólio integra um terreno em Portimão com mais de 110 mil metros quadrados de área potencial de construção junto à marina, com possibilidade de desenvolvimento de habitação, turismo e retalho.

O último ativo em comercialização localiza-se em Benagil, na vila do Carvoeiro, concelho de Lagoa, e tem mais de 68 mil metros quadrados para edificar um empreendimento turístico e residencial.

A JLL e a CBRE são as consultoras que, em co-exclusivo, vão liderar a comercialização desta carteira de ativos.