Novos bioestimulantes ajudam a cortar em metade o uso de fertilizantes

Produzir mais e com melhor qualidade, gastando menos recursos é um dos principais desafios da agricultura sustentável e é a pensar nele que a Timac Agro, marca do grupo Roullier especializada em nutrição vegetal e animal, desenvolveu uma nova geração de bioestimulantes que pretendem dar respostas às alterações climáticas. A nova gama foi desenvolvida em França, no CMI - Centro Mundial de Inovação da Roullier, em Saint-Malo, mas contou com o contributo de agricultores nacionais. Os novos bioestimulantes foram testados na indústria do tomate, e permitiram aumentar em 7,5% a produtividade por hectare, reduzindo em até 50% a aplicação de fertilizantes. Marco Morais, diretor-geral da Timac Agro em Portugal fala numa ferramenta "revolucionária e poderosa".

Os bioestimulantes não são propriamente novidade para os agricultores. Aliás, a própria Timac Agro lançou a sua primeira gama deste tipo de produtos, que tem a particularidade de maximizar a gestão do património genético das plantas, em 1990. Este é um mercado que se estima que valesse, em 2019, cerca de dois mil milhões de dólares em todo o mundo (1,7 mil milhões de euros o câmbio atual), com uma previsão de crescimento ao ano de 11 a 12,5% até 2025. O que significa que, dentro de quatro anos, poderá ultrapassar já os 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros).

Sendo este um mercado "altamente concorrencial", a Timac Agro não indica qual a sua quota neste tão apetitoso bolo. Nem quanto espera faturar mais com a nova linha de produtos, que está, agora, a ser apresentada um pouco por todo o mundo e que estará à venda em Portugal a partir de 1 de janeiro de 2022. "Costumamos dizer que temos os melhores produtos do mundo e que, agora, queremos que o mundo saiba disso. Temos uma posição importante nos bioestimulantes, que fomos conquistando a partir de França e alargando a outros mercados, mas agora apresentamos uma nova gama, com uma performance técnica acrescida, e acreditamos que é o momento de dar um salto importante do ponto de vista qualitativo, num mercado que é cada vez mais o futuro", diz Marco Morais. Que frisa: "Não é tanto a perspetiva de podermos duplicar ou triplicar a faturação que nos move, é podermos responder às necessidades do agricultor, com um grande respeito pelo ambiente e pelo planeta".

E os estudos realizados junto da produção de tomate para a indústria, em Portugal, ajudaram a validar o conceito. A indústria quer um tomate vermelho, carnudo, duro, com um teor de açúcares importante e que resista às intempéries, explica este responsável. E com a aplicação dos novos bioestimulantes, a empresa conseguiu reduzir em 50% as unidades azotadas utilizadas, "um nutriente importante mas que tem que ser gerido com cuidado, até por causa das águas subterrâneas", aumentou a produção de 105 para 113 toneladas por hectare, com um grau brix (mede a quantidade de açúcares) que passou de 5,49 para 5,91 e com um índice de cor de 2,05. A percentagem de tomate de qualidade A subiu de 89,3% para 91,4% e a taxa de depreciação, ou seja, de tomate estragado, desceu dois pontos percentuais para 7,1%.

Marco Morais admite que a nova gama poderá ser um pouco mais cara, na ordem dos 5 a 7% comparativamente aos produtos habitualmente usados pelos agricultores na sua produção, no entanto socorre-se do mesmo estudo, realizado na campanha 2019-2020 em parceria com a Ag-Innov, o centro de excelência do grupo Sugal, para garantir que os benefícios compensam os gastos. "O custo do nosso plano de fertilização com o recurso aos novos bioestimulantes sobre o valor faturado foi de 11,6% versus os 13% de um plano de fertilização tradicional", explica. O que significa que o agricultor verá a sua produção valorizada no momento da venda.

Resultado de quase uma década de investigação e desenvolvimento, a nova linha de bioestimulantes foi batizada de ADN, acrónimo do francês "amelioration", "de-stress" e nutrition. São cinco gamas distintas, que se assumem como "alavancas da performance na produção vegetal". Como o nome indica, estes novos produtos pretendem maximizar o potencial genético das plantas, através da adição de substâncias de origem natural, como as algas, extratos de plantas, microrganismos ou minerais específicos.

Além disso, vão trabalhar na limitação do impacto do stress abiótico, ou seja, ajudam a planta a resistir melhor aos eventos climáticos extremos que se tornarão mais frequentes e intensos devido ao aquecimento global.

O terceiro patamar é o da nutrição, trabalhando para aumentar a absorção e transformação de nutrientes, designadamente a eficiência do azoto, nutriente importante para a agricultura, mas que tem uma pegada carbónica significativa.

Fundado em 1959, em Saint-Malo, na Bretanha, o grupo Roullier é o único operador de mercado nesta área da nutrição vegetal e animal que mantém a mesma estrutura acionista desde o início, já que se mantém 100% familiar, desde o início. Aos 87 anos, Daniel Roullier mantém-se à frente dos destinos do grupo, que hoje conta com 97 unidades industriais em todo o mundo e presença comercial em 131 países. Fatura 2 mil milhões de euros e dá emprego a 8500 pessoas. Só a Timac Agro é responsável por 6200 trabalhadores e 40 subsidiárias.

Em Portugal, o grupo está desde 1994 com a designação Vitas Portugal, dispondo, desde 2010, de uma plataforma industrial e logística em Setúbal, onde tem duas unidades para produzir os fertilizantes sólidos e os complementos minerais para a nutrição animal. Além disso, entrou, em 2017, no negócio do vinho, com a aquisição da Falua, que alargou, em 2021, com a compra da Quinta do Hospital, em Monção. Conta com 162 trabalhadores em Portugal e contribui com uma faturação consolidada de 25 milhões de euros.

* A jornalista viajou para Saint-Malo a convite do grupo Roullier