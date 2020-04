Novos modelos de iPhone poderão chegar ao mercado inspirados no iPad

À semelhança de outros anos, a Apple estará a preparar vários modelos para a linha iPhone. Esta segunda-feira, a Bloomberg avança que os novos modelos vão ter um design diferente – fontes próximas dos planos da Apple indicam à publicação norte-americana que os novos iPhone podem chegar ao mercado com um visual muito parecido ao do iPad de 2018.

Isto não será sinónimo de um equipamento com as dimensões de um tablet, nota a Bloomberg – a Apple estará a apostar num visual de iPad mas adequado a um tamanho de um iPhone. A ideia é que os novos topo de gama possam ter um design com os cantos mais arredondados, como acontece no iPad de 2018.

O novo iPhone principal poderá ter um ecrã ligeiramente maior do que as 6,5 polegadas que estão disponíveis no iPhone 11 Pro Max, atualmente o maior telefone da gama da Apple. É ainda esperada uma atualização ao processador destes equipamentos.

É avançado que a nova linha a apresentar no final de 2020 será composta por dois modelos principais e dois modelos mais ‘modestos’, para compor uma aposta mais acessível na linha iPhone. Como é habitual, estes modelos implicarão algumas concessões nas funcionalidades para justificar o preço mais baixo em comparação com os topos de gama.

Além de indicar a possível mudança de visual do iPhone, a Bloomberg dá ainda conta de que, devido à pandemia de covid-19, os telefones da Apple poderão ser lançados mais tarde, tendo em conta a disrupção causada pelo vírus. Além disso, é ainda indicado que, tendo em conta a possibilidade de recessão económica, a Apple ainda poderá mudar de planos, tendo em conta a incerteza causada pelo vírus.

Desde 2012, os lançamentos da Apple têm acontecido sempre em setembro – a única exceção aconteceu em 2017, quando os iPhone X chegaram ao mercado mais tarde, em novembro, devido a restrições de matéria-prima.

Novos acessórios a caminho?

Habitualmente, as apresentações de outono da Apple não estão limitadas a novos telefones. A Bloomberg detalha também que a tecnológica estará a trabalhar no lançamento de uma nova coluna inteligente HomePod, mais pequena, em comparação com o modelo atual. Disponível em alguns mercados, a coluna da Apple não tem conseguido penetrar num mercado que está dominado pela presença das colunas da Amazon e da Google.

Além desta coluna inteligente, a informação avançada pela Bloomberg refere ainda o possível lançamento de um acessório wireless chamado Apple Tags. A ideia é que este gadget possa ser usado como os trackers feitos pela Tile, habitualmente usado em chaves ou outros objetos.