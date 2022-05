Novos registos nos sites do Global Media Group

Sede Global Media Group © Jorge Amaral/Global Imagens

O Global Media Group, grupo ao qual pertence o Dinheiro Vivo, criou o seu próprio sistema de registo que vem substituir o Nónio no login de assinantes e utilizadores dos sites deste grupo de comunicação.

É um único registo (login+password) que permite, por exemplo, identificá-lo como assinante, ter acesso aos conteúdos subscritos, nos casos do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e O Jogo, e também aceder aos outros sites do grupo, como o DV, a TSF, entre outros.

Assim, e para continuar a ter a sua assinatura ativa, pedimos-lhe apenas que, quando entrar nos sites do grupo, redefina uma nova password, selecionando "Esqueceu-se da sua password?".



Leia ainda e aceite os Termos de Uso e Política de Privacidade.

Se precisar de alguma ajuda adicional, estamos ao seu dispor através dos contactos:

219 249 999 (Dias úteis das 8h às 18h) ou neste email.



Como fazer

Passos a seguir para assinantes ativos e ex-assinantes

1º Clique em LOGIN no canto superior do site.

2º Ponha o seu endereço de e-mail, se for ou tiver sido um assinante ativo clique em Esqueceu-se da sua password? e quero recuperar a Password.

3º No formulário que lhe aparece, deve indicar o e-mail associado à sua assinatura e clicar em OK.

4º Verifique a sua conta de email, siga as instruções e clique no link para finalizar o processo. Se não receber o email, antes de repetir o processo verifique a caixa de correio não solicitado, ou SPAM.

5º Defina a nova password (não se esqueça que tem que conter pelo menos 8 caracteres, incluindo uma letra maiúscula, um número e um caracter especial)

Passos a seguir para novos registos

1º Clique em LOGIN no canto superior do site.

2º No formulário de registo, escolha a opção Novo utilizador? Registe-se

3º Preencha os campos indicados e não se esqueça de definir a password (tem de ter um mínimo de 8 caracteres, incluindo uma letra maiúscula, um número e um caracter especial). Depois de devidamente preenchido clique em SALVAR. Será automaticamente enviado um e-mail de confirmação para a sua caixa de correio.

4º Verifique na sua caixa a boa receção do e-mail, siga as instruções indicadas e clique no link, para confirmar o seu registo. Se por acaso não receber o e-mail, e antes de repetir o processo, verifique a a caixa de Correio não solicitado, ou SPAM.