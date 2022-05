Novos serviços Uber incluem pedir um autocarro para dar festas e entregas feitas por robôs

Uber lança serviço que entrega pedidos Uber Eats através de robôs © Uber

Mudança é a palavra que escolta o anúncio dos lançamentos da Uber para 2022, feito esta segunda-feira pelo CEO da empresa de mobilidade, Dara Khosrowshahi. Pedir refeições por voz, reservar viagens, pedir um autocarro para uma festa, robôs que entregam comida em casa e carros elétricos de luxo fazem parte do leque de novos serviços.

Com o mote "go anywhere" (vá a qualquer lado, em tradução livre), no campo da mobilidade a Uber dá a conhecer o serviço Uber Travel, uma opção na app que permite aos utilizadores associarem a sua conta Gmail, extraírem itinerários e reservarem viagens para cada trecho do percurso. O melhor? Os clientes que o fizerem terão retorno de 10% do valor da viagem para usufruírem numa outra rota.

A Uber teve em conta todos aqueles que sonham um dia dar uma festa num autocarro. O Uber Charter, serviço integrado na aplicação, possibilita reservar um autocarro ou shuttle para viajar em grupo, quer num contexto pessoal, quer profissional. Ainda sobre deslocações de um maior número de pessoas, surge o Event Vouchers, um produto que facilita a gestão de custos e permite reservar viagens para casamentos, passeios e reuniões: "basta introduzir os detalhes do seu evento, o valor máximo que deseja cobrir e partilhar o seu código único com os seus convidados", explica a plataforma.

As novidades "get anything", correspondentes ao serviço delivery, passam por poder pedir Uber Eats através da opção hands-free (mãos-livres), com a integração do sistema Google Voice na app, e receber pedidos de curta distância em casa pelas mãos de um robô, graças à parceria com as empresas Motional. Através do recurso à tecnologia Uber Live, adeptos que visitem determinados estádios nos Estados Unidos poderão fazer pedidos antecipadamente e evitar filas na recolha nos restaurantes parceiros durante os jogos.

Assente no compromisso de se tornar numa plataforma de mobilidade zero emissões até 2040, a nível do "go green", entenda-se sustentabilidade, a Uber anunciou a Uber Confort Electric, opção premium "green" que permite aos utilizadores pedirem um veículo elétrico de luxo à distância de um toque no telemóvel.

Na ótica dos motoristas, a empresa cria agora o EV Hub com o objetivo de proporcionar um espaço na aplicação que esclareça como podem adotar meios de eletrificação e quais benefícios poderão receber por fazê-lo. Para facilitar a vida dos profissionais, é ainda lançado o "In-app Charging Map" para consulta das localizações de carregamento ou abastecimento, em tempo real, nos seus mapas.

Por último, mas não menos surpreendente, é o facto de a Uber lançar um serviço de subscrição "go and get" que ajuda os membros a economizarem nas suas viagens. O Uber One chega, por enquanto, aos Estados Unidos e traz aos aderentes diversos benefícios.

Apesar de estar previsto o lançamento dos novos produtos a uma escala global, a Uber confirmou ao Dinheiro Vivo que, por agora, apenas as novidades EV Hub, In-app Charging Map e Pedidos Hands-free estarão disponíveis no mercado português. "Ainda não temos data prevista [para os restantes serviços], mas os lançamentos em questão serão feitos gradualmente a nível global", reforça Lúcia Cavaleiro, diretora de comunicação da Uber em Portugal.