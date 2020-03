Nowo e Oni suspendem operações presenciais por causa do Covid-19

Nowo (antiga-Cabovisão) e Oni suspenderam as suas operações presenciais de telecomunicações em Portugal para evitar riscos desnecessários de contágio do Covid-19, anunciaram as operadoras detidas pela espanhola MasMóvil.

“Grande parte dos trabalhadores” das operadoras já se encontra em teletrabalho desde o dia 13 de março, tendo as empresas “reduzido drasticamente o trabalho presencial em lojas e em ações comerciais e intervenções de equipas no terreno.” Medidas que fazem parte de um conjunto de ações com as quais a companhia acredita poder reduzir a propagação do surto.

Através destas medidas, Arturo Dopico, CEO da Nowo & Oni, “acredita que se está a fazer tudo o que é possível e que está ao nosso alcance para reduzir ao máximo o risco de contágio e propagação acelerada do Covid-19, tal como está a acontecer em países vizinhos. Esperamos, assim, que o resto do sector nos siga e venha, também, a adotar estas medidas, necessárias para ajudar a evitar mais contágios, ajudando a reduzir os riscos para a população”, defendem.

A grande maioria dos colaboradores da Nowo & Oni já se encontra em regime de teletrabalho. “Pretende-se que esta iniciativa abranja praticamente todos os colaboradores, utilizando meios não presenciais, para que em colaboração com os nossos clientes continuemos a atender todos os pedidos e solicitações”, dizem as empresas.

Os pedidos serão concentrados nas linhas de Apoio ao Cliente (16800 e 16500), ou no canal digital onde o cliente tem disponível um formulário de pedido de contacto. “Desta forma, os colaboradores das lojas, instaladores e outros profissionais, ajudarão nesta operacionalização, para que a necessidade de interação presencial seja praticamente inexistente.”

Suspender a atividade comercial porta a porta, reduzir o horário das lojas Nowo e “atendimento fortemente condicionado a regras de saúde sanitária”, evitar a deslocação de técnicos a casas particulares e empresas, “sendo realizadas visitas somente em casos excecionais de forma a garantir a manutenção e qualidade do serviço prestado” são algumas das medidas que estão a ser implementadas.

“Para casos de força maior, como quebras de serviço que afetem os clientes, solicitamos às autoridades competentes que estes trabalhos de reparação sejam considerados e tratados como sendo de interesse público, como sucede com a energia, água e saneamento. As equipas de telecomunicações no terreno deverão estar devidamente credenciadas pelas autoridades para permitir um fácil acesso a áreas classificadas sob quarentena e com entradas de acesso controlado”, referem as operadoras.

“Está igualmente a ser elaborado um plano económico que irá permitir garantir a empregabilidade nas atividades que serão suspensas devido ao Covid-19. Os custos económicos necessários serão suportados independentemente da queda acentuada que poderá existir na atividade de determinados profissionais.”