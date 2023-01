Nowo mantém preços dos serviços inalterados

Quarto operador do mercado de telecomunicações nacional já fez saber que vai insistir na estratégia de preços mais baixos (Imagem de arquivo) © Rita Chantre / Global Imagens

A Nowo não vai aumentar os preços dos serviços à boleia da inflação, pelo menos para já. O quarto operador do mercado de telecomunicações nacional já fez saber que vai insistir na estratégia de preços mais baixos, mesmo depois das concorrentes Altice, NOS e Vodafone (esta última aguarda luz verde para adquirir a Nowo) terem confirmado que irão aumentar as faturas dos respetivos clientes.

A Nowo informou, de acordo com a agência Lusa, que "não irá efetuar um aumento de preços nos seus serviços de telecomunicações, seja para os seus clientes atuais ou para novos clientes, continuando a assumir o seu papel e compromisso em praticar os melhores preços, mesmo com um cenário de aumentos dos custos de energia".

O operador vai "continuar a trabalhar" para "suportar" os aumentos dos custos operacionais sobre os serviços prestados, "fortalecendo a sua estratégia de manter os preços competitivos", acompanhando "a realidade das famílias portuguesas".

Por um lado, esta decisão da Nowo pode ser uma forma de desafiar a concorrência. Por outro, a medida poderá ser temporária. A Nowo é controlada pela Cabonitel, holding do grupo espanhol MásMóvil que está em processo de compra pela Vodafone Portugal. Ora, a Vodafone confirmou na terça-feira que irá aumentar os preços dos serviços até 7,8%, tendo por base a evolução do Índice de Preços do Consumidor (IPC) em 2022, um dos indicadores da inflação. Ou seja, caso a aquisição da Nowo pela Vodafone receba luz verde da Autoridade da Concorrência, mediante a estratégia da Vodafone para o novo ativo, o quarto operador do mercado poderá mesmo vir a atualizar os preços ainda durante o ano de 2023.

Além da Vodafone, que aumentará os preços a partir de 1 de março com a justificação com o agravamento sobretudo dos custos da energia, também a Altice Portugal e a NOS confirmaram a subida dos preços a partir de 1 de fevereiro.

A dona da Meo fê-lo logo no final de outubro de 2022, com Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, a anunciar uma subida dos preços em, pelo menos, 50 cêntimos. Fora da atualização de preços ficam 100 mil clientes da Meo, entre reformados e clientes que só têm serviço de telefone fixo.

Já a NOS ainda não revelou a proporção dos aumentos, mas, numa recente nota informativa no respetivo site, confirmou que "irá atualizar o preço dos serviços de acordo com o IPC anual de 2022".

"Esta atualização incide apenas sobre as mensalidades dos serviços, mantendo-se inalteradas quaisquer outras tarifas dos serviços", acrescenta a empresa liderada por Miguel Almeida."Cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no site da NOS, a partir de 23 de janeiro de 2023", lê-se ainda.

NOS contextualizou a decisão com o "forte agravamento dos custos, nomeadamente os de energia, de transporte, de equipamentos de rede e até dos serviços prestados pelos seus fornecedores"

O IPC registou uma variação média anual de 7,8% em 2022, "significativamente acima da variação registada no conjunto do ano 2021 (1,3%)" e "a variação anual mais elevada desde 1992", de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística. A maioria dos contratos com empresas de telecomunicações prevê aumentos anuais dos preços com base na evolução da inflação no ano anterior.