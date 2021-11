Nowo prevê manter preços, Meo vai atualizar e Vodafone e NOS ainda sem decisão

A Nowo não tem "previstas quaisquer atualizações de preço" em 2022, a Vodafone e a NOS ainda não tomaram uma decisão sobre a matéria e a Meo vai atualizar o preço base da mensalidade a partir de janeiro.

A Lusa contactou as operadoras de telecomunicações a questionar que atualizações de preço têm previsto para 2022.

Fonte oficial da Nowo disse à Lusa que, "para o próximo ano, não estão previstas quaisquer atualizações de preço" pela operadora de comunicações eletrónicas.

Por sua vez, a Vodafone Portugal disse que neste momento não é possível antecipar eventuais alterações de preços.

"A esta data ainda não nos é possível antecipar eventuais atualizações de preços", afirmou fonte oficial da Vodafone, em resposta à questão da Lusa.

De acordo com fonte oficial da NOS, ainda não há uma decisão final sobre esta matéria.

Já a Meo, da Altice Portugal, "procederá a uma atualização do preço base da mensalidade em tarifários/pacotes, com efeitos a 01 de janeiro de 2022, de acordo com as condições contratuais", disse fonte oficial.

"Os clientes abrangidos pela atualização de preços foram devida e atempadamente informados, em cumprimento de todos os preceitos contratuais e legais, encontrando-se toda a informação disponível em https://www.meo.pt/condicoes2022 a partir de 01 de dezembro de 2021", adiantou.