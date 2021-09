Num ano, Fundação José Neves deu um milhão em bolsas

Lisboa, 17/09/2020 - Decorreu hoje no Hotel Myriad,a apresentação da Fundação José Neves, com a presença de Carlos Oliveira (Presidente executivo da Fundação); José Neves (Fundador) e António Murta (Administrador Não executivo) (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Fez na semana passada um ano que a Fundação José Neves foi oficialmente apresentada. Com orçamento inicial de cinco milhões de euros para os primeiros dois anos, a entidade fundada pelo líder da Farfetch já deu um milhão de euros em bolsas de euros reembolsáveis, segundo o anúncio feito esta quarta-feira em comunicado.

Até agora, o programa de bolsas de estudo reembolsáveis (FJN ISA, na sigla original) mudou a vida de 150 pessoas, que ingressaram no mercado de trabalho após a formação. Algumas destas mudanças foram contadas pelo Dinheiro Vivo em fevereiro deste ano.

Com esta iniciativa, os beneficiados apenas têm de devolver, em prestações, o dinheiro emprestado, quando tiverem um salário acima do valor mínimo previsto no contrato.

As bolsas financiam os candidatos a mestrados, pós-graduações, bootcamps e outros cursos intensivos, mas também para todos aqueles que pretendem aprender ao longo da vida.

Até ao final deste ano, a FJN tem 1,4 milhões de euros disponíveis para esta iniciativa. Em 2022, voltarão a ficar disponíveis outros 2,5 milhões de euros.

"As bolsas ISA FJN estão ativas e disponíveis para todos os portugueses que querem apostar na sua educação, independentemente da situação pessoal, profissional ou capacidade financeira. Já chegámos aos 150 portugueses, mas ambicionamos ajudar muitos mais. O nosso objetivo é democratizar o acesso à educação e preparar os portugueses para os empregos do futuro, retirando o peso do custo da propina na hora de decidir por estudar", destaca o presidente da Fundação José Neves. Carlos Oliveira, citado em comunicado.

No último ano, além das bolsas de estudo reembolsáveis, a Fundação José Neves lançou o portal de dados sobre educação Brighter Future e a aplicação 29k, para promover a saúde mental.

A fundação contará em exclusivo com recursos financeiros do fundador, José Neves, que irá doar dois terços da sua fortuna. À data de hoje, o património do líder da Farfetch está avaliado em 1,8 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), segundo a revista Forbes. Ou seja, dois terços da fortuna correspondem a 1,19 mil milhões de dólares.