Número de exportadoras em Portugal cresceu 11% entre 2017 e 2021 para 38 mil

Portugal contava, em 2021, com cerca de 38 mil empresas exportadoras, um crescimento de 11% em relação a 2017, com destaque para o setor de tecnologias da informação e comunicação, segundo um estudo da Informa D&B.

"Mais de 38 mil empresas portuguesas são exportadoras, um número que representa um crescimento de 11% face a 2017", indicou a consultora, num comunicado.

Segundo a organização, este estudo "regista um salto muito significativo de 2020 para 2021, em que o número de exportadoras aumentou mais de 5%, depois de um abrandamento entre 2019 e 2020 devido à pandemia de covid-19".

A Informa D&B referiu que "o negócio das 38 208 exportadoras corresponde a 75 mil milhões de euros, com a exportação de bens a equivaler a 77% do total", sendo que "mais de três quartos deste valor é da responsabilidade de três setores - indústrias, grossistas e serviços empresariais".

No comunicado, a consultora revelou também que é na região Norte que se "concentra a maior percentagem de exportadoras, com 44% do total", mas "é na Área Metropolitana de Lisboa que se encontra a maior fatia das exportações, com 37%, fruto da presença nesta região de uma parte significativa (38%) das grandes empresas".

A Informa D&B concluiu ainda, no seu estudo, que "relativamente ao número de exportadoras, três setores (Indústrias, Grossistas e Serviços empresariais) correspondem a 58% do total", sendo que "as Tecnologias de Informação e Comunicação são o quarto setor com mais exportadoras e registam uma taxa de crescimento (CAGR) de 11% desde 2017, a maior entre todos os setores".

A consultora concluiu ainda que a "recuperação do desempenho das exportadoras foi superior ao das restantes empresas", destacando que em 2021, "estas empresas ultrapassaram os valores de faturação que tinham atingido em 2019".

De acordo com a consultora, "a intensidade exportadora das empresas aumenta com o número dos países de destino dos seus negócios". Assim, "nas empresas que exportam para mais de cinco geografias (34%) os negócios com o exterior representam mais de 60% da sua faturação, uma percentagem que vai descendo à medida que desce também a quantidade de países de destino".

Por fim, de acordo com a Informa D&B, "a vocação exportadora está fortemente ligada à dimensão das empresas", indicando que "entre as grandes empresas, 58% são exportadoras e, embora esta percentagem corresponda apenas a 483 empresas, elas são responsáveis por mais de metade do total das exportações nacionais (55%)".

Além disso, "as empresas de capital estrangeiro têm um perfil especialmente exportador", representando "apenas 8% do seu número", mas exportando "39% do total nacional".