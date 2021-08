Número de fogos em licenciamento sobe 20% face ao pré-covid

jnpt221208ac crise no sector imobiliario em braga habitacao construcao civil alfredo cunha

O número de fogos em licenciamento municipal em Portugal Continental cresceu 20% no primeiro semestre deste ano para 27.600, face a idêntico semestre pré-covid de 2019, anunciou esta sexta-feira a Confidencial Imobiliário.

Estes dados resultam do 'pipeline' imobiliário, apurado pela Confidencial Imobiliário com base nos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE- Agência para a Energia.

No primeiro semestre, foram submetidos a licenciamento municipal em Portugal Continental um total de 11.765 novos projetos residenciais que perfazem 27.600 fogos, lê-se no comunicado.

Lisboa é principal destino do investimento em promoção residencial no país, com 172 projetos, num total de 1.970 fogos submetidos a licenciamento no período em análise.

Apesar disso este 'pipeline' ficou 11% aquém do ritmo médio semestral de lançamento de novos fogos em 2019 (2.200 unidades). Por causa disso, o concelho de Lisboa passou a ter 29% em vez de 35% dos fogos (no primeiro semestre de 2019) na respetiva área metropolitana.

O mesmo aconteceu no concelho do Porto, cuja quota de mercado na respetiva área metropolitana desceu dos 45% para os 30% entre janeiro e junho de 2021.