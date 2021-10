Número de novas empresas sobe 9,1% até setembro

Trabalhador numa fábrica de Nantong, na região de Jiangsu, na China. © STR / AFP

O número de empresas criadas em Portugal atingiu 30.823 até final de setembro, um valor 9,1% superior àquele registado no mesmo período de 2020, mas ainda 18,9% abaixo de 2019, segundo dados da Informa DB.

"A forma muito desigual como a pandemia e as medidas desenvolvidas para a combater afetaram os diversos setores da economia está a ter reflexos no empreendedorismo, quer ao nível das suas fragilidades, quer ao nível de novas oportunidades de negócio", refere.

Em termos agregados, segundo a Informa DB, há setores com registos acima ou muito próximos dos pré-pandémicos (2019), como as atividades imobiliárias (+2,5%), agricultura e outros recursos naturais (+1,1%) ou as tecnologias de informação e comunicação (-0,4%).

Por outro lado, os setores dos transportes (-59%), alojamento e restauração (-31%) e serviços gerais (-30%) são os setores que mostram ainda uma maior distância face aos valores de 2019.

Alguns subsetores específicos, por sua vez, "tornam muito clara a sensibilidade das diversas atividades à pandemia e ao modo como ela está a condicionar o empreendedorismo", considera.

Nos subsetores da "compra e venda" das atividades imobiliárias, "retalho generalista" (sobretudo supermercados) e "retalho outros" (onde se destaca o comércio 'online') as empresas criadas em 2021 já ultrapassam em mais de uma centena as que foram constituídas em 2019.

Nos transportes, apesar de ser o setor com um maior recuo nas novas empresas face a 2019, fruto da grande queda do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, o subsetor da distribuição (com grande contribuição das entregas postais) está em alta, com a criação de 190 novas empresas em 2021, mais 30 do que em 2019.

Os encerramentos e as insolvências mantêm-se, por seu turno, com pouca atividade, registando valores inferiores a 2019, sobretudo devido às medidas de apoio que o Estado português colocou à disposição das empresas.

Assim, segundo os dados recolhidos pela Informa DB, encerraram até 30 de setembro deste ano 8.663 empresas, menos 5,3% que no período homólogo e, no mesmo período, registou-se uma descida de 14,4% nas novas insolvências (menos 255 processos).

Espanha, segundo a Informa DB, está a mostrar uma dinâmica no empreendedorismo bastante diferente da portuguesa.

Em 2021, enquanto Portugal regista uma menor atividade, Espanha já descolou completamente dos valores de 2020, com crescimentos significativos na criação de novas empresas - que supera em 15% os valores de 2019 -, bem como nos encerramentos e insolvências.