Número de passageiros acelera nos aeroportos nacionais em janeiro e Reino Unido recupera

O ano começou movimentado nos aeroportos nacionais. Em janeiro, aterraram nas infraestruturas aeroportuárias do país 11,9 mil aeronaves em voos comerciais, o que correspondeu a 2,1 milhões de passageiros transportados, um aumento de +177,4% quando comparado com o mês de dezembro de 2021, revelam os dados Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta terça-feira, 15.

No mesmo mês foram movimentados ainda 16,8 mil toneladas de carga e correio, uma subida de +39,2%,

Uma das surpresas diz respeito ao mercado do Reino Unido que começa a mostrar sinais de recuperação. No mês de janeiro mais turistas britânicos passaram pelos aeroportos nacionais e este foi o mercado com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+576,6% e +485,8%, respetivamente), ocupando a terceira posição entre principais países de origem e a segunda posição nos países de destino.

Sem surpresas, França foi novamente o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 129,1% no número de passageiros desembarcados e 69,9% no número de passageiros embarcados, relativamente ao mês homólogo de 2021.

Espanha ocupou o segundo lugar no país de origem de passageiros desembarcados e, depois do Reino Unidos em terceiro lugar, seguiram-se o Brasil e a Alemanha.

Há um ano, em janeiro de 2021, a França, o Brasil e a Suíça ocupavam os três primeiros lugares nos principais países de origem com mais passageiros desembarcados em Portugal.

Números ainda abaixo do pré-COVID. Madeira em terceiro lugar com maior movimento de passageiros

Se quisermos recuar aos números pré-pandemia, o gabinete de estatística revela que os números estão ainda aquém dos registados antes da COVID e as quebras mantêm-se. "Comparando com janeiro de 2020 (mês homólogo antes do início da pandemia), o movimento de passageiros diminuiu 42,6% e o movimento de carga e correio decresceu 2,8%", explica.

Estas variações negativas são fruto de uma diminuição de -21,6% no número de aeronaves aterradas nos aeroportos portugueses face a janeiro de 2020.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros. O aeroporto Humberto Delgado movimentou 56,6% do total de passageiros (1,2 milhões) e registou um crescimento de +189,2% face a janeiro de 2021 (-44,4% comparando com janeiro de 2020).

"Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro evidenciou o maior acréscimo do número de passageiros movimentados no mês de janeiro (+316,1%) revelando consequentemente o menor decréscimo face a janeiro 2020 (-41,4%). De salientar que o aeroporto da Madeira foi o 3º aeroporto com maior movimento de passageiros no mês de janeiro de 2022 (168,6 mil, +220,3%), superando o aeroporto de Faro", acrescenta o boletim do INE:.