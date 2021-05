Número de passageiros movimentados nos aeroportos caiu 84% até março

Lisboa, 19/12/2010 - Atrasos nos voos um pouco por toda a europa Na Foto: Painel das partidas do aeroporto de lisboa (Gonçalo Villaverde- Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imag

Nos primeiros três meses deste ano, registou-se uma diminuição de 84,4% do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira, 19 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O primeiro trimestre do ano foi ainda muito marcado pelas restrições de movimentos, tanto em Portugal como no resto da Europa. No primeiro trimestre de 2020, os efeitos da pandemia começaram a sentir-se em Portugal particularmente no mês de março.

De janeiro a março de 2021, o aeroporto de Lisboa continuou a ser a principal porta de entrada no País. Pela infraestrutura aeroportuária que serve a região de Lisboa, passaram 742 mil passageiros, o que significa que, o aeroporto da capital movimentou 50,3% do total de passageiros. Ainda assim, este valor representa um decréscimo de 86,3% face ao mesmo período do ano passado

"Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro evidenciou o maior decréscimo entre janeiro e março de 2021 (-92,8%). De salientar que o aeroporto do Funchal se manteve como 3º aeroporto com maior movimento de passageiros neste período (112,7 mil, -81,1%), superando o aeroporto de Faro", acrescenta o gabinete de estatística.

Tendo em atenção o volume de passageiros que desembarcaram e os que embarcaram em voos internacionais, no primeiro trimestre deste ano, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguido pela Suíça. Por outro lado, e segundo os dados do INE, Espanha apresentou "os maiores decréscimos em ambos os indicadores e foi o terceiro principal país de origem e o quarto de destino. A Alemanha, que registou decréscimos significativos, ocupou a 4ª posição como principal país de origem e a 3ª posição como principal país de destino. O Brasil manteve-se entre os principais países de origem (5ª posição) apesar do inexpressivo número de passageiros desembarcados em março, com a suspensão dos voos a partir do fim de janeiro de e para este país".

Quanto ao movimento de carga e correio, nos três primeiros meses do ano, verificou-se uma diminuição de 21,7% nos aeroportos nacionais. "O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 65,4% do total, atingindo 25,2 mil toneladas (-29,9% face ao período homólogo). O conjunto dos restantes aeroportos aumentou 0,7%", diz o gabinete de estatística.

Março com queda de 80%

Em março, passaram pelos aeroportos nacionais 436,3 mil passageiros, o que se traduz numa queda de 78,1% face ao terceiro mês de 2020, "o primeiro mês de 2020 em que o impacto da pandemia Covid-19 já foi sentido significativamente".

"Considerando os passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em março de 2021, cerca de 57% corresponderam a tráfego internacional (82% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos localizados no continente europeu (49%). Relativamente aos passageiros embarcados, cerca de 54% correspondem a tráfego internacional (84% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (46%)", acrescenta o gabinete de estatística.

Por outro lado, o movimento de carga e correio totalizou 14,8 mil toneladas, correspondendo a um crescimento de 2,6% em março, face ao mesmo período de 2020.