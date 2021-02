Número de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 70% em 2020 para menos de 18,5 milhões

Painel das partidas do aeroporto de Lisboa. (Gonçalo Villaverde- Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imag

A pandemia levou a um cancelamento em massa do número de voos em Portugal e em grande parte do resto do mundo. A quebra nos aeroportos nacionais é elevada. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, indicam que foram movimentados quase 18,4 milhões de passageiros nas infraestruturas aeroportuárias portuguesas, o que reflete uma quebra de 69,4% face a 2019. Neste último ano antes da pandemia, o turismo em Portugal tinha registado um novo recorde, e pelos aeroportos tinham passado mais de 60 milhões de pessoas.

Os dados estatísticos mostram ainda que os cinco principais países de origem e de destino dos passageiros movimentados nos aeroportos nacionais foram: França, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Suíça. Ainda assim, estes números estão muito abaixo dos registados em 2019. Para se ter uma ideia, houve 1,4 milhões de passageiros desembarcados de França em 2020, menos 62,6% que em 2019. Do Reino Unido, principal mercado emissor de turistas para Portugal, desembarcaram nos aeroportos nacionais 1,07 milhões de pessoas no ano passado, menos 76% que em 2019.

O número de aeronaves aterradas nos aeroportos nacionais também sofreu uma queda expressiva, devido à pandemia. Aterram pouco mais de cem mil aviões, menos 56% que em 2019, ano em que tinha aterrado quase 228 mil aeronaves.

"Analisando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente em 2020, e comparando com o período homólogo, é visível o impacto das medidas adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda quinzena de março no contexto da pandemia COVID-19. Apesar da recuperação em julho e agosto, inverteu-se a tendência a partir de setembro. Em dezembro assistiu-se a uma ligeira recuperação, impulsionada pela época natalícia", explica o gabinete de estatística.

No ano passado, passaram pelo aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 9,26 milhões de passageiros. Apesar de ter sido a infraestrutura aeroportuária que movimentou mais passageiros (50,4% do total do ano), registou uma quebra de 70,3% face a 2019. Pelo Francisco Sá Carneiro, no Porto, passaram 4,4 milhões de pessoas, menos 66,2% que em 2019. E pelo aeroporto de Faro passaram 2,2 milhões de passgeiros, uma quebra de 75,5% face a 2019. Pelos restantes aeroportos nacionais passaram 2,4 milhões de viajantes, menos 63,6% que em 2019.

"Analisando os valores mensais de 2020 para os 3 indicadores, verifica-se que nos meses de abril e maio se registaram os maiores decréscimos face aos períodos homólogos (-94,5% e -92,7% nas aeronaves aterradas, -99,4% e -98,5% no movimento de passageiros e -62,6% e -55,5% no movimento de carga e correio, respetivamente)", nota o INE.

Em 2020, registou-se uma diminuição de 30,2% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, atingindo 147,0 mil toneladas. O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 65,3% do total, atingindo 96,0 mil toneladas, segundo o INE.

(Notícia atualizada pela última vez às 11:44)