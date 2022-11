Número de transações na Web Summit aumentou 42% este ano © Freepik

Francisco de Almeida Fernandes 08 Novembro, 2022 • 12:53

Mais compras, de maior valor e com origem em maior número de nacionalidades. Este é o retrato do consumo registado pelo sistema da SIBS, a entidade gestora da rede Multibanco, durante os quatro dias de Web Summit, em Lisboa. No total, de acordo com dados divulgados esta terça-feira, foram registadas 84 mil transações, o que representa um aumento de 42% face à edição anterior.

Em média, cada compra significou um gasto de 12,25 euros, uma subida de cerca de 20% em relação ao valor registado em 2021. No ano passado, a origem dos cartões de pagamento utilizados no recinto do evento era proveniente de 100 países e, entre 1 e 4 de novembro deste ano, as despesas terão sido realizadas por 120 nacionalidades.

O número de pagamentos eletrónicos estrangeiros na feira tecnológica subiu de 74% em 2021 para 80,1% na sétima edição. Segundo a SIBS, a hora de pico foi às 13h24 do dia 2 de novembro, o primeiro dia completo de Web Summit.

Entre o top cinco de nacionalidades com maior peso nas transações dentro do recinto estão o Reino Unido (10,5%), a Alemanha (7,8%), o Brasil (5,5%), os Estados Unidos (4,9%) e a Ucrânia (4,3%). Os pagamentos com cartões ucranianos ocupavam, em 2021, a quarta posição nesta tabela.

Aumento de operações no distrito

O efeito da cimeira tecnológica de Paddy Cosgrave nas compras e levantamentos de dinheiro na rede Multibanco no distrito de Lisboa foi também medido pela entidade gestora. De acordo com a empresa, foram registadas mais 24,9% do total de operações na região face à Web Summit de 2021 e verificou-se um aumento de 48,1% no número de transações de estrangeiros em relação ao mesmo período. Supermercados, restauração e gasolineiras foram os três setores mais procurados.

Os dados da SIBS, que agregam informação recolhida entre 29 de outubro e 7 de novembro, apontam ainda que o tempo de permanência de estrangeiros no distrito de Lisboa aumentou 17% no fim de semana anterior ao evento e 42% no fim de semana seguinte.