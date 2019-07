Número de turistas portugueses a visitar Israel duplica em junho

O número de turistas estrangeiros a visitar Israel cresceu desde o início do ano. Os dados revelados pelo ministério do Turismo israelita mostram que, no primeiro semestre deste ano, visitaram o país 2.265 milhões de turistas, o que representa uma subida de 10% em comparação com o período homólogo do ano passado.

Olhando apenas para o mês de junho, o número de turistas oriundos da Europa cresceu face ao sexto mês do ano passado. Os franceses foram a nacionalidade que mais cresceu: 27.300 em junho. Da Alemanha, houve mais de 21 mil turistas, o que representa uma subida na casa dos 47% face ao período homólogo.

O número de portugueses a conhecer Israel também subiu: foram duas mil pessoas, o que representa o dobro do registado no mês de junho de 2018. Esta evolução tem lugar numa altura em que se realizam 12 voos diretos semanais entre o Aeroporto da Portela e o Aeroporto Ben Gurion, sete dos quais da TAP e cinco da EL AL.

O embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou, em comunicado, nota que “apesar de os números ainda serem modestos, a tendência é bastante positiva”.

“Os israelitas têm vindo a visitar Portugal e a ficar apaixonados pelo país e pela amabilidade e hospitalidade do povo português, muitos deles regressando após a sua primeira experiência. Por outro lado, temos a expectativa de vir a receber mais e mais portugueses em Israel e ficamos muito felizes com o aumento desta tendência”, acrescentou o embaixador Raphael Gamzou.

A publicação israelita Globes indica ainda que, em junho, 132 mil turistas oriundos da América do Norte em junho – a maioria dos quais dos EUA -, ou seja mais 11% que em junho de 2018.