Nunca se venderam tão poucos carros na UE em janeiro

Nunca se tinham vendido tão poucos carros na União Europeia (UE) no mês de janeiro. No primeiro mês de 2022, foram comercializados no continente 682 596 unidades de ligeiros de passageiros. A descida de 6% representa um novo mínimo histórico, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pela associação europeia de fabricantes de automóveis (ACEA, na sigla original).

A falta de semicondutores é a principal razão para nova descida nas vendas de carros na comparação com o mesmo mês de 2021.

Portugal está entre os 16 países da UE onde as vendas desceram no último mês. O mercado nacional de ligeiros de passageiros travou 2% em janeiro, tendo sido comercializadas 9829 unidades. Portugal, ainda assim, é o segundo país onde os registos menos diminuíram.

Dentro da UE, apesar do crescimento de 8,5% da Alemanha, outros gigantes automóveis como França e Itália registaram quebras de 18,6% e de 19,7%, respetivamente, no primeiro mês de 2022.

Por grupos automóveis, a Volkswagen liderou as vendas, com 173 262 unidades, apesar da travagem de 7%. Pior desempenho registou a aliança Stellantis, com uma diminuição de 15,1% (139 949 unidades). O grupo Renault teve uma descida de 3,5% nos registos (73 926 matrículas).

Em sentido contrário, grupos como a Hyundai e a Toyota melhoraram as vendas em 28,7% e 9,7%, respetivamente, em comparação com o primeiro mês de 2021.