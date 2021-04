Nuno Fernandes Thomaz reeleito presidente da Centromarca

Dinheiro Vivo 07 Abril, 2021 • 21:37 Partilhar este artigo Facebook

Nuno Fernandes Thomaz foi reeleito presidente da Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produto de Marca para o triénio 2021-2023. O gestor de 52 anos foi reconduzido para o segundo mandato após Assembleia Geral eleitoral, que decorreu nesta quarta-feira.

Para os próximos três anos, Nuno Fernandes Thomaz define como prioridades a condução do processo de transposição para o direito nacional da Diretiva Unfair Trading Practices (práticas comerciais desleais); a correta implementação das alterações ao diploma PIRC - Práticas Individuais Restritivas do Comércio; o reforço das garantias de compliance que rodeiam a atividade da associação, bem como a interação com as empresas associadas; e o alargamento da representatividade da Centromarca através da captação de novos associados e da progressiva entrada em novas áreas de negócio. O objetivo é o de continuar a contribuir para a construção de um ecossistema de marcas justo, sustentável e competitivo.

«Renovo o meu mandato com um agradecimento especial aos associados da Centromarca pela confiança demonstrada no trabalho desta direção. O compromisso é o mesmo de há três anos, mas com a consciência de que temos pela frente uma conjuntura muito mais complexa e exigente. A situação pandémica está a deixar marcas profundas na sociedade e nos vários setores da nossa economia, e apesar da confiança na recuperação pós-covid-19, os próximos anos estarão ainda rodeados de muita incerteza. As empresas associadas da Centromarca não fogem a este quadro, embora tenham mostrado uma enorme resiliência ao longo dos últimos meses, e sabem que podem contar com a colaboração e o apoio da associação para minimizar o impacto desta crise», refere Nuno Fernandes Thomaz.