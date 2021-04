Nuno Gaioso: Fundo "dificilmente" vai cumprir objetivo de reembolso ao Novo Banco

© Orlando Almeida/Global Imagens

Nuno Gaioso Ribeiro, presidente da C2 Capital Partners, afirmou esta terça-feira que "dificilmente" o fundo que ficou com património da Promovalor, um dos grandes devedores do Novo Banco, vai atingir o primeiro objetivo de reembolsar 60 milhões de euros ao banco em 2022.

A Promovalor, grupo imobiliário de Luís Filipe Vieira, presidente da SAD do Benfica, é um dos grandes devedores que causou elevadas perdas ao Novo Banco, as quais foram cobertas pelo Fundo de Resolução.

A C2 Capital Partners ficou a gerir os ativos da Promovalor, entregues para pagar dívidas ao Novo Banco.

O presidente da gestora do Fundo que ficou com património da Promovalor foi esta terça-feira ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Vejo hoje com dificuldade que essa meta possa ser atingida", disse Nuno Gaioso Ribeiro aos deputados. A previsão inicial apontava para a entrega ao Novo Banco de 60 milhões de euros em 2022.

Respondendo a questões da deputada bloquista, Mariana Mortágua, Nuno Gaioso Ribeiro justificou o não cumprimento do reembolso previsto com vários motivos, incluindo os efeitos que as condicionantes que surgiram no âmbito da epidemia tiveram nos ativos imobiliários. Indicou que a meta só será atingida se for possível levar a cabo a venda de um ativo de relevo, como é o caso de um edifício de escritórios em Moçambique ou de um hotel de luxo no Brasil.

Explicou que, no caso do hotel em Pernambuco, encontra-se fechado e só poderá ser vendido quando abrir e tiver resultados positivos. Também sinalizou ser remota a possibilidade de ser possível efetuar no curto prazo a venda do edifício em Maputo, a não ser que surgisse uma "sorte inesperada" naquele mercado.

Gaioso Ribeiro frisou que, com a entrega dos ativos ao Fundo, "o devedor perdeu tudo", tendo ficado com uma participação no Fundo pela entrega de capital. "(O devedor) entregou os ativos todos e perdeu tudo", afirmou.

O gestor também foi questionado várias vezes sobre a sua relação próxima com Luís Filipe Vieira, já que Gaioso foi vice-presidente da SAD encarnada e sócio do filho de Vieira. "Isso não faz com que eu passe a violar os meus deveres profissionais", afirmou o gestor, refutando a existência de qualquer conflito de interesses.

Disse ainda que o facto de a Capital Partners ter ficado com os ativos de Vieira não foi um "negócio de favor". E voltou a sublinhar que a reestruturação dos créditos da Promovalor foi a melhor solução e que uma execução forçada "era uma solução má para toda a gente".