Nuno Markl junta-se à Zouri para comemorar 25 anos de 'O homem que mordeu o cão'

O humorista e locutor de rádio Nuno Markl associou-se à Zouri, marca de calçado sustentável com solas feitas a partir de plástico recolhido nos oceanos, para assinalar os 25 anos do programa 'O homem que mordeu o cão', na Rádio Comercial. Uma parceria que origem a uma edição limitada de sapatilhas com certificado assinado por Nuno Markl.

Disponíveis em branco e preto, o novo modelo HQMC x ZOURI está limitado a 200 pares e pode ser comprada unicamente na loja online da Zouri e nos espaços Gardénia (Lisboa), Flores (Porto) e Mau Feitio (Coimbra), bem como na loja Zouri em Braga. Produzidas em Portugal, as sapatilhas são feitas em algodão orgânico, com certificação GOTS e Fair Trade na plantação e na transformação, borracha natural e plástico dos oceanos, recolhido em praias do Norte e Centro por escolas, organizações não governamentais e voluntários. Cada par de sapatilhas Zouri reutiliza o equivalente a oito garrafas de lixo marinho.

Nuno Markl juntou-se à Zouri para lançar modelo de edição limitada © Direitos Reservados

Cada par da nova edição limitada, que está já à venda, custa 99 euros. Os compradores terão a oportunidade de contar com uma ilustração a pedido, bem como as originais ilustrações de Nuno Markl. Terão ainda um certificado assinado pelo humorista.

Por cada par vendido, cinco euros vão reverter para a Associação Ajuda no Berço, que apoia bebés e crianças desprotegidas.

Em comunicado, a Zour dá conta que Nuno Markl estará, no fim de semana de 26 e 27 de novembro na Stylista, na Fiartil (Estoril), para personalizar os sapatos HQMC x ZOURI.

Adriana Mano, a fundadora da marca Zouri, de calçado vegan e sustentável, com solas feitas a partir de garrafas de plástico retiradas do oceano. © Miguel Pereira/Global Imagens

Fundada em 2018, por Adriana Mano, a Zouri foi já responsável pela recolha de nove toneladas de plástico do mar , em iniciativas que envolveram mais de 3.500 voluntários de todo o país. Já este ano, a jovem empreendedora foi convidada, pelo departamento de Estado norte americano, a participar na Iniciativa de Inovação Global através da Ciência e Tecnologia (GIST), no âmbito da Conferência dos Oceanos, e foi distinguida com o prémio "Outstanding Female Entrepeneur".

O projeto Zouri tem vindo a angariar apoios de "dezenas de figuras públicas nacionais e internacionais", como Catarina Furtado, Daniela Ruah, Ana Guiomar, Bruno Nogueira, Garrett McNamara, Alan Cummings ou Alicia Silverstone. Em 2021, foi lançada uma linha de calçado com a multinacional O"Neill.