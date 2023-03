Nuno Mendonça: "Os veículos elétricos são os novos premium"

Nuno Mendonça, diretor-geral da Audi em Portugal.

"As vendas da Audi em Portugal serão 100% elétricas até 2030." A garantia de que, no mercado nacional, a marca antecipará em cinco anos as obrigações europeias foi dada por Nuno Mendonça, diretor-geral da marca no país, no Audi Vision Portugal. O evento, no Convento do Beato, que juntou outros dois nomes de peso da marca alemã: Fermin Soneira, vice-presidente de Produto e-tron da Audi AG, e Jens Puttfarcken, vice-presidente de Vendas da Europa da Audi AG, para debater o futuro da mobilidade sustentável - leia-se elétrica - da marca e para revelar dois dos veículos que fazem parte da nova gama de 100% elétricos (Q8 e-tron, já disponível, e A6 Avant e-tron concept, a lançar em 2024, numa versão "muito próxima da apresentada").

Audi é premium, premium é elétrico

Será esta antecipação um risco comercial? Foi a questão mais ouvida. E para responder que "não", a marca socorreu-se não apenas dos números de vendas de elétricos em Portugal mas da sua própria história de 120 anos, recordando a herança do engenheiro alemão August Horch (1868 - 1951), fundador da Horsch e da Audi (palavra deriva do latim ouvir). Segundo Nuno Mendonça, "ouvir" o mercado e os clientes foi precisamente o que a marca fez antes de tomar a decisão. Por isso não está preocupado. "Sei que, quando os nossos concessionários ligam, a maioria das vezes é a pedir viaturas elétricas e não motores de combustão. Tenho um bom feeling de que os nossos concessionários vão gostar deste plano."

Uma transição elétrica mais rápida do que a concorrência é, garante, "mais-valia". "Sabemos os desafios do pós-venda e dos serviços, mas também que temos aqui uma grande oportunidade. É mudar para premium. Queremos vender a clientes que são fiéis à marca e também aos serviços. A mudança para elétrico não significa redução na nossa atividade de pós-venda, até porque o cliente tem toda a vantagem em acompanhar a marca mais anos.

Os oito de garantia das baterias, só por si, chama clientes às nossas oficinas", sublinha.

As vendas ajudam ao raciocínio. Face a 2021, a Audi aumentou-as em 1% na Europa e 8% em Portugal (3466 unidades vendidas vs. 3750). No conjunto das vendas de elétricos Audi, houve um aumento significativo na Europa (45%) e Portugal destaca-se com 49%, o que levou a marca a atingir uma quota de 5% neste mercado. Atualmente, o peso de clientes que procuram modelos 100% elétricos representa já mais de 30% das vendas da marca em Portugal. Resultados que permitem à Audi ser top 3 na venda de marcas premium aqui.

Sobre os custos de acesso aos elétricos, Nuno Mendonça admite que o "preço de entrada é mais alto do que o de um modelo a combustão". "Para a Audi, enquanto marca premium, acaba por ser uma vantagem. O peso das marcas premium no mercado de elétricos é muito superior ao dos veículos de combustão". E vai mais longe: "Nos veículos de combustão, o preço médio de entrada de uma gama standard é cerca de metade da premium. Quando falamos de um elétrico, a diferença não é 100%, mas 50%. Ou seja, as marcas premium têm um preço muito mais próximo dos elétricos. O que faz que exista uma (sobre)tendência para um mercado premium que tem maior peso nesse segmento. Com um pequeno esforço financeiro, consegue-se um premium. O novo premium é ter um elétrico", afirma o responsável.

Duas propostas 100% elétricas

Prova desta determinação é que a Audi prepara-se para lançar apenas novos veículos com acionamento 100% elétrico no mercado a partir de 2026. E tem novidades de peso.

A primeira destas propostas é o Q8 e-tron. Um SUV elétrico topo de gama que marca pontos pelo conceito de propulsão otimizado, aerodinâmica melhorada, desempenho de carregamento superior e de capacidade de bateria, além da autonomia aumentada até 582 km na versão SUV (ciclo WLTP) e até 600 km na Sportback (WLTP). O exterior renovado na dianteira confere ao novo SUV topo de gama um visual mais moderno. A segunda aposta, surgirá em meados de 2024. É a primeira Avant 100% elétrica e tem como base a plataforma tecnológica PPE (Premium Platform Electric). Com autonomia elétrica de mais de 700 km e capaz de carregar de 5% a 80% em 20 minutos, este protótipo oferece um design fluido e postura desportiva, cumprindo o arranque dos 0 aos 100 km/h em menos de 4 segundos.