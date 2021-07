Nuno Pinto de Magalhães designado 'chairman' da Sociedade Central de Cervejas

Nuno Pinto de Magalhães, chairman da Sociedade Central de Cervejas © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Julho, 2021 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nuno Pinto de Magalhães, até agora provedor e diretor de comunicação e relações institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), foi designado 'chairman' da empresa que detém a Sagres.

Com uma carreira de 47 anos na SCC, grupo para o qual entrou em 1974 e por onde passou "por praticamente todas as áreas funcionais, foi designado, com efeitos a 01 de julho de 2021, presidente do Conselho de Administração da SCC", do grupo Heineken.

"Até agora provedor e diretor de comunicação e relações institucionais da SCC, Nuno Pinto de Magalhães, é, entre outros cargos, presidente da Fundação Luso, presidente da Autorregulação Publicitária e presidente da Câmara do Comércio Portugal-Holanda", lê-se numa nota.

Nuno Pinto de Magalhães entrou para a SCC em outubro de 1974, como contratado, para um estágio, após terminar o designado na altura 7.º ano (atual 12.º ano) e ter de esperar um ano - serviço cívico - para poder entrar na Faculdade de Direito.

Na altura, o estágio teve lugar na sede de então, na avenida Almirante Reis, na área da contabilidade, como apoio na inventariação do património.

Em janeiro de 1975 passou ao quadro, como escriturário, da Central de Cervejas, e um ano depois entrou na Faculdade de Direito, como trabalhador estudante.

Durante os 47 anos na SCC, Pinto de Magalhães teve diversas funções, entre elas a de chefe dos serviços de pessoal da antiga fábrica do Catujal (refrigerantes) e do ex-Entreposto do Prior Velho (distribuição, adjunto do diretor dos serviços de pessoal, diretor de compras, entre outros cargos).

Nuno Pinto de Magalhães é diretor de comunicação e das relações institucionais há mais de 20 anos. Chegou a ser o diretor mais novo de idade e o mais antigo na empresa.

Durante mais de quatro décadas, Pinto de Magalhães trabalhou com seis acionistas diferentes e 18 presidentes/CEO (presidente executivos), quer portugueses, quer estrangeiros.

Foi delegado sindical, pelo Sindicato dos Escritórios, e membro da Comissão de Trabalhadores da sede, na década de 80 do século passado, foi presidente do Grupo Desportivo da SCC e Coordenador da Comissão Paritária da Qualificação de Funções da empresa, que integrava representantes dos sindicatos e da empresa.

O novo presidente do Conselho de Administração da SCC foi ainda, fora do grupo, Grão Mestre da Confraria da Cerveja, que engloba todo o setor cervejeiro, presidente da Associação das Águas e vice-presidente da Associação Portuguesa dos Anunciantes (APAN).

É também administrador da Sociedade Ponto Verde.

Em 2018, a revista Marketeer atribuiu-lhe o prémio Carreira.