Nuno Santos deixa a TVI para liderar a CNN Portugal

Depois de deixar a SIC e a RTP, Nuno Santos sai agora do cargo de diretor-geral da TVI e passa para a liderança da CNN Portugal, a nova aposta da Media Capital que foi anunciada no passado mês.

Apesar da informação ainda não ter sido tornado pública pelo próprio Nuno Santos, a notícia é agora avançada pelo Meios & Publicidade que indica que o anúncio oficial deve estar para breve.

"No momento adequado a Media Capital terá a oportunidade de apresentar toda a operação CNN Portugal", adiantou ainda a Media Capital, sem confirmar a mudança.

Recorde-se que Nuno Santos foi escolhido em janeiro de 2020 para a direção de programas da TVI na mesma altura em que foi feito o anúncio do regresso de Cristina Ferreira à Media Capital. Em julho do ano passado o responsável que tinha passado pela liderança do Canal 11 (projecto da Federação Portuguesa de Futebol) passou para o cargo de diretor-geral do canal.