Nuno Santos nega ida de Rodrigues dos Santos para TVI

Nuno Santos nega que o jornalista José Rodrigues dos Santos esteja a caminho da TVI. A reação do atual diretor-geral da TVI surge depois de esta terça-feira o Correio da Manhã ter feito manchete com o convite ao pivot da RTP, estando a estação disposta a oferecer “milhões” à cara do canal público. A notícia surge na semana em que no mercado se aguarda a composição final da Direção de Informação.

“A TVI comunicou a escolha para a Direcção de Informação e, nos próximos dias, anunciarei a Equipa que integra elementos experimentes e qualificados da nossa Redacção e outros, poucos, que chegam para somar”, começou por reagir Nuno Santos, numa publicação na rede social Facebook.

“O José Rodrigues dos Santos, um amigo e que foi um dos mais leais camaradas quando dirigi a Informação da RTP, não está nesse grupo. Nem para a Direcção, nem para apresentar os Jornais. Não está, não esteve e não estará. Simples”, garante o diretor-geral da TVI.

Segundo o diário da Cofina, o jornalista da RTP estaria a ponderar o convite endereçado pela TVI.

Anselmo Crespo (ex-TSF) e Pedro Mourinho (ex-SIC) são os nomes já conhecidos para a direção de informação. As alterações na direção de informação surgem depois da saída de Sérgio Figueiredo há mais de uma semana, tendo desde aí as funções sido asseguradas interinamente por Pedro Pinto.

Foi a primeira de uma série de mudanças que estão a ocorrer na estrutura diretiva do canal. Na semana passada Nuno Santos subiu de diretor de programas a diretor-geral da TVI, o grupo passou a ter um novo CEO, Manuel Alves Monteiro, e Cristina Ferreira saiu da SIC para assumir a partir de setembro como diretor de ficção e entretenimento. A apresentadora manifestou ainda a irá intenção de comprar uma posição no grupo Media Capital.