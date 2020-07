Nuno Santos sobe à direção-geral da TVI

Nuno Santos é o novo diretor-geral da TVI, anunciou o conselho de administração da estação. O até aqui diretor de programas assume funções de “imediato”. “A nova estrutura da TVI será anunciada brevemente”. A nomeação surge no mesmo dia em que o grupo Media Capital anunciou Manuel Alves Monteiro, administrador próximo do acionista Mário Ferreira, como o novo CEO do grupo.

Desde janeiro que Nuno Santos assumiu a liderança da programação da TVI, vindo do canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol. Aos 52 anos, o profissional, que já tinha liderado a programação dos três principais canais e a Informação da RTP, tendo sido também o fundador e primeiro diretor da SIC Notícias, assume agora funções de direção-geral da TVI, num momento em que a estação luta pela reconquista da liderança de audiências agora nas mãos da SIC.

A escolha “inscreve-se na transformação da companhia que vem tendo lugar e numa visão integrada da atividade da TVI, com o objetivo de colocar o canal e toda a plataforma de conteúdos numa posição de ainda maior destaque no mercado dos media em Portugal”, justifica o conselho de administração em comunicado às redações.

“Conto com todos para esta mudança exigente, sustentada numa organização moderna, ágil e focada no futuro. O conteúdo e as pessoas estão no centro da nossa atividade e teremos o arrojo e a inovação que os tempos pedem. A TVI tem uma inigualável ligação a Portugal e aos portugueses. Saberemos valorizar esse património”, diz Nuno Santos, que afirma ainda estar “grato pela confiança”.

O conselho de administração promete anunciar “brevemente” a nova estrutura da TVI. Há cerca de uma semana a estação anunciou a saída de Sérgio Figueiredo da direção de informação da TVI, estando o cargo desde então vindo a ser assegurado interinamente pelo subdiretor de informação, Pedro Pinto.

Media Capital com novo CEO

A nomeação de Nuno Santos é conhecida no mesmo dia em que a Media Capital anunciou uma nova liderança executiva na estrutura de topo. Luís Cabral, desde julho do ano passado CEO do grupo, renunciou ao cargo, tendo sido nomeado Manuel Alves Monteiro.

Antigo presidente da Bolsa de Lisboa, Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro passou a integrar em abril o conselho de administração do grupo dono da TVI como administrador não executivo. O profissional está ligado à Mystic Invest, empresa controlada por Mário Ferreira, depois da Prisa o segundo maior acionista do grupo Media Capital, com cerca de 30%.