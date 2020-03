Nuno Santos sobre Euro 2020. “É preciso esperar por uma posição da UEFA”

O Big Brother regressará à antena da TVI “o mais cedo possível” garante Nuno Santos, diretor de programas da estação, depois do anúncio de que a estreia do reality-show tinha sido cancelada por causa do surto do Covid-19. Responsável preferiu não comentar sobre um eventualmente adiamento do Euro 2020, competição da qual a TVI tem os direitos de transmissão em sinal aberto. “É preciso esperar por uma posição da UEFA, até lá não faz sentido falar disso (do adiamento)”, diz em declarações ao Dinheiro Vivo.

“É insensato estar a dar uma nova data” para a estreia do Big Brother 2020, diz o diretor de programas. O formato, uma das grandes apostas da TVI para a reconquista da liderança das audiências à SIC, foi adiado para garantir as condições de segurança e saúde da equipa de produção de 150 profissionais.

Nuno Santos considera “extemporânea” considerar que a luta pela liderança está perdida. “Aos dias de hoje, tudo o que se possa dizer à volta disso è extemporâneo. As televisões em geral e os media vão ter de reconfigurar a sua oferta e a sua relação com os telespectadores”, diz o responsável.

Os programas da manhã passaram a ser emitidos sem presença de telespectadores ao vivo, tendo sido definidas pelas estações e produtores paragens em filmagens.

“Paramos todas as televisões de produzir fição durante uns tempos, se será esse tempo ou um prazo maior, não sabemos”, afirma.

Nuno Santos garante que a estação tem uma “estratégia” que vai implementar, mas nesta fase preferiu não adiantar de que forma essa necessidade de reconfigurar oferta em antena se vai traduzir.

Euro 2020 poderá ser adiado?

“É preciso esperar por uma posição da UEFA, até lá não faz sentido falar disso”, reagiu o diretor de programas quando instado a comentar os pedidos que têm vindo a ser feitos para o adiamento do Euro 2020, dado o surto do novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde já classificou o surto de uma pandemia e considera que, neste momento, a Europa é um foco de infecção.

O adiamento da competição, prevista decorrer entre 12 de junho a 12 de julho, foi referido pelo vice-chanceler e ministro do Desporto austríaco, Werner Kogler. O governante considerou que o facto da competição decorrer em 12 países europeus coloca o cenário de “uma centrifugação do vírus”. “Tenho a opinião pessoal que se deva adiar, o que provavelmente acontecerá”, disse.

A Federação Italiana de Futebol já anunciou que vai propor à UEFA o adiamento do Euro2020. A UEFA vai reunir na terça-feira com as Ligas (via vídeo conferência) um dos temas é a competição prevista para arrancar em junho.