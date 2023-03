O centro de formação tecnológica que traz metodologia israelita para Portugal

TechOf inaugura Centro de Formação e Especialização Tecnológica no Parque das Nações, em Lisboa. © DR.

A TechOf, empresa criada em 2022, inaugura esta quarta-feira o seu primeiro Centro de Formação e Especialização Tecnológica em Portugal, no Parque das Nações, que adota o método de ensino J.E.T - Job Effective Training -, da empresa israelita Wawiwa.

A metodologia é exclusiva da TechOf em Portugal e estará presente nos materiais didáticos e conteúdos teórico-práticos dos cursos que ocorrem em horário pós-laboral, três vezes por semana. Com trabalhos de grupo realizados e avaliados com a ajuda de empresas parceiras, o método de ensino permite aos alunos estarem preparados para começar uma nova carreira como fullstack developer, frontend developer, designer UX/UI, digital marketeer ou data scientist, em apenas seis a nove meses.

"Queremos encher o centro de alunos, mas também de profissionais da área interessados em partilhar conhecimento, inovar e fazer networking com novos talentos", explica Nuno Rosado. O desejo é fazer da TechOf uma marca de referência no que diz respeito a reskilling e upskilling, começando já no ano de arranque por "formar cerca de 500 alunos com 100% de empregabilidade", acrescenta.

O CEO da TechOf revela ainda que, no futuro, ponderam a abertura de cursos 100% remotos e a possibilidade de abrir um segundo centro de formação no Porto, além do lançamento de novos cursos nas áreas de cibersegurança e gestão de projetos.

A proposta de valor do novo Centro de Formação e Especialização Tecnológica passa por requalificar estudantes e profissionais para estas áreas, ajudando-os a enveredar numa nova carreira e a entrar diretamente no mercado de trabalho. Dentro dos contextos de reskilling e upskilling, a TechOf espera angariar mais clientes no segmento de Business to Consumer e Business to Business, respetivamente.

Talento e recrutamento

Desde a pandemia, a digitalização das empresas acelerou abrutamente, assim como a quantidade de profissionais necessários para satisfazer as necessidades das empresas. "Estes profissionais têm 'a faca e o queijo na mão' e estão cada vez mais exigentes quanto à sua remuneração e condições de trabalho", explica Nuno Rosado.

"Identificamos esta mudança no mercado de trabalho, que precisa de profissionais mais qualificados e ágeis na aprendizagem de novas competências", diz o CEO da TechOF, sublinhando que a empresa encara este contexto como a "oportunidade perfeita" para criar uma forma inovadora, ágil, e "quase personalizada" de recrutar ou de encontrar emprego.

As empresas com que estabelecem parcerias trazem a sua experiência e know-how para os cursos lecionados e participam de forma ativa na preparação dos alunos para "as necessidades reais" do mercado de trabalho, através de workshops e projetos.

Através do reskilling e do upskilling, a TechOf pretende criar "um novo tipo de encontro entre o talento e as empresas", acreditando que o futuro do recrutamento passará forçosamente por soluções de formação especializada.