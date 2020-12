"O comércio de proximidade vai manter a tendência de crescimento"

Acácio Santana, diretor-geral da Coviran Portugal

Em Portugal já são 290 os supermercados Coviran espalhados pelo país. Este ano a cooperativa ibérica, fundada em 1961 em Granada (Espanha), abriu mais 15 lojas. Foi das cadeias que mais supermercados abriram até setembro, período em que abriram em Portugal 197 lojas, das quais 134 supermercados, de acordo com o Sales Index 2020, da Marktest Consulting.

Acácio Santana, diretor-geral da Coviran Portugal, revela os planos para o mercado nacional onde já investiram este ano cerca de 2 milhões de euros e estão a implementar um novo conceito de loja, a Coviran Plus. A primeira já abriu em Albufeira, no Algarve. Adicionar componentes de venda online aos serviços das lojas está igualmente nos planos da companhia.

Apesar da pandemia, o retalho alimentar releva maior dinamismo, são 134 das 197 lojas que abriram até setembro. No vosso caso, há mais 15 Coviran. Quantos postos de trabalho foram criados? Que investimento implicou?

Antes de mais deixe-me contextualizar o universo e modelo de negócio da Coviran, que é distintivo: fundada em 1961, em Granada, a Coviran é a primeira cooperativa ibérica de distribuição alimentar e define-se como uma central de serviços focada nos interesses dos seus sócios. O nosso modelo é diferenciador, flexível e adaptável à natureza empresarial dos nossos sócios, que também são muito diferentes entre si, já que se encontram localizados em territórios muito diversos. A Cooperativa tem-se tornado na melhor resposta para muitos retalhistas independentes e até para empresários de outros setores que encontram neste modelo de negócio uma oportunidade rentável, muito mais flexível do que outros modelos. Atualmente, o Grupo Coviran é composto por mais de 3.000 supermercados, oferece rentabilidade e futuro aos seus mais 2.500 sócios retalhistas independentes deste setor, repartidos por toda a Península Ibérica.

Em Portugal, a Coviran marca presença em todo o território nacional, contabilizando um total de 290 lojas, localizadas em todos os distritos do continente e também nos Açores e na Madeira, e conta com três plataformas logísticas, que garantem um apoio nacional, localizadas em Sintra, Vila do Conde e Algoz. Este ano abrimos 15 novas lojas, o que representa cerca de 100 novos postos de trabalho, num investimento a rondar os 2 milhões de euros.

Quantas mais lojas contam abrir este ano no país? Que investimento isso poderá implicar?

Com nove anos de experiência no mercado português, temos alcançado níveis de crescimento positivo na ordem dos 2 dígitos, proporcionando um nível elevado de serviços aos nossos associados e um especial cuidado na adaptação da nossa oferta às reais necessidades dos consumidores nacionais. É nosso objetivo ser uma referência entre os pequenos e médios empresários, que beneficiam do nosso modelo Cooperativo, que se distingue por ser mais social e participativo. Por outro lado, conseguimos oferecer valor e rentabilidade para o mercado do retalho independente, quando equiparado a outros modelos de franquia.

Olhamos para 2021 como algum otimismo, pois temos associados nossos que pretendem abrir segundas e terceiras novas lojas. Contudo, a concretização destes projetos está muito dependente da atual situação conjuntural. E, neste sentido, e acompanhando a época do Natal, temos previsto abrir até ao final do presente ano, cerca de três novas lojas.

Com o rendimento das famílias a encurtar, com o crescimento das compras online, considera que é um fenómeno a manter-se ou as cadeias vão retrair investimento?

Enquanto comércio de proximidade, considero que as características que nos distinguem e que nos têm feito crescer - como a dimensão mais reduzida das lojas, o atendimento personalizado, a comodidade de deslocação dos clientes, a qualidade da oferta de produto - vão preservar e aumentar a importância da loja física.

O online é um canal que planeamos integrar muito brevemente nos nossos serviços como complemento à venda na loja

E no caso da Coviran, a todas as características do comércio de proximidade acresce a nossa capacidade de adaptar a oferta de produtos e serviços tanto ao meio urbano como, em especial, ao meio rural, pois são territórios que não costumam estar cobertos pelos grandes grupos da distribuição.

Mas, é inegável que o comércio online veio para ficar. E nós encaramos o online, não como um concorrente, mas como outro canal complementar para a venda. Atualmente e como complemento à venda em loja, temos entregas ao domicílio e muito brevemente, contamos integrar em algumas lojas a opção de venda online. Dito isto, queremos estar nos vários canais enquanto atributos de complemento às nossas lojas físicas.

Antes da pandemia assistíamos muito ao fenómeno de lojas alimentares urbanas - para servir consumidores em trânsito e turismo - que, com a pandemia (e dada a limitação de número de pessoas por metro quadrado) terão potencialmente sido mais afetadas nas vendas. A pandemia poderá vir a mudar nas decisões de conceito de loja a abrir no futuro? Ou é apenas uma questão de esperar que a tempestade pandémica passe e é 'business as usual'?

Percebo a sua questão e penso que a resposta está muito dependente da evolução temporal da atual conjuntura, ou seja, de como e em que horizonte temporal será a recuperação de setores tão importantes para a economia do país como o turismo.

No caso da Coviran, já estávamos a preparar o futuro, nomeadamente através da implementação de um novo modelo de loja intitulado Coviran Plus, que se assume como a evolução do supermercado tradicional tendo em conta a modernidade necessária hoje para atuar com êxito num mercado cada mais exigente. Nomeadamente, a integração de elementos tecnológicos com uma organização de loja funcional e uma imagem moderna e uniforme para garantir a melhor atenção ao cliente e uma maior rentabilidade do ponto de venda.

Este novo modelo que temos implementado em Albufeira, conta com todas as secções próprias de um estabelecimento de proximidade: talho e charcutaria em serviço assistido, assim como padaria e frutaria em livre serviço, take away e cafetaria. Acrescentar que os nossos clientes visitam as nossas lojas de forma regular e continuada para compras de família, quer no meio urbano como nos meios rurais, beneficiando do fator localização e da proximidade.

Em suma, consideramos que o comércio de proximidade vai manter a tendência de crescimento, porque, no nosso caso não só mantivemos os nossos clientes como ganhámos novos, e estes ficaram surpreendentemente satisfeitos com o sortido e a disponibilidade de produtos, assim como com a nossa política de preço e de promoções. Elementos que os portugueses gostam e privilegiam.

No retalho alimentar as vendas online representava um valor residual. A pandemia foi o empurrão externo que levou as marcas a apostar? Qual é a vossa estratégia para esta plataforma?

O online, conforme já referi, é um canal que planeamos integrar muito brevemente nos nossos serviços como complemento à venda na loja. Pois, o nosso universo de clientes privilegia fortemente o contacto direto e a compra na loja, assim como a possibilidade de entrega em casa. É esta a nossa génese.

As promoções e produtos de marca própria têm vindo a ganhar peso. De que modo a pandemia pode/tem alterado os padrões de consumo dos consumidores nacionais?

Em cada uma das lojas Coviran é possível encontrar mais de 1.200 produtos com a nossa marca e somos muito exigentes com a seleção de fornecedores, com os controlos de qualidade dos nossos produtos e com a seleção das matérias-primas utilizadas. Seja na área da alimentação, bebidas, drogaria ou perfumaria, temos uma ampla oferta que é símbolo de prestígio e destes nove anos de vida da Coviran.

Ao nível da oferta observamos que a marca própria tem vindo a assumir uma maior participação nas vendas. Esta participação está relacionada com a atividade promocional da marca de fornecedor, enquanto oportunidade de compra. Mas há também um conjunto de clientes já fidelizados aos produtos de marca própria Coviran, porque esta lhes garante uma boa relação qualidade-preço.