"O espaço europeu de crescimento para a MO é enorme"

Francisco Pimentel, administrador da MO. Cadeia tem vindo a experimentar ferramentas de venda online © Amin Chaar/GI

Tem sido uma época de experimentação na MO. Com a grande maioria das 120 lojas fechadas por causa do confinamento ditado pela pandemia, a cadeia de rde moda da Sonae tem vindo a testar novas ferramentas de venda online - WhatsApp, chatbots... - o único que está a funcionar sem restrições e tem vindo a aumentar as suas vendas.

Mas a aposta da cadeia está no crescimento no mercado internacional - França, Bélgica, Suíça, Áustria são mercados que estão na mira - através do comércio eletrónico e da presença em lojas de retalho alimentar. A marca já gere a área de moda/têxtil de 43 super das espanholas Eroski e Gadis, e de dez da italiana Coop. E tem planos para operar, em regime de category management, em mais dez lojas em Espanha e adicionar novos parceiros. "A oportunidade de crescimento é para construir outra MO lá fora, igual ou maior do que temos em Portugal", adianta Francisco Pimentel, administrador da MO.

2021 arrancou para um confinamento geral, com apenas 15 dias de lojas a operar. Como impactou a MO?

Estas decisões têm sempre um impacto muito grande. A nossa preocupação tem muito a ver com as pessoas e o garantir que têm todas as proteções necessárias... Este confinamento apanhou-nos a todos, inclusive o Governo, de alguma surpresa. Vamos estar confinados em fevereiro e em março e, portanto, aproveitamos para trabalhar alguns temas para a frente: vamos alargar oferta de calçado nas lojas, estamos a fazer umas pequenas obras em 50 lojas, preparando essa ampliação de gama; a fazer formação com as nossas equipas de loja aproveitando o audiovisual. Nestes momentos também temos muita gente a entrar e a sair. Portanto, é bom que estas novas equipas estejam preparadas. Aproveitar para melhorar a forma como temos arrumado os armazéns, algumas melhorias operacionais para agilizar o trabalho, no dia-a-dia, para o que vai ser a reabertura. Há muito produto em loja que era produto para janeiro e não para final de março, abril... Não se sabe em que data será a reabertura.

A Páscoa deverá ser em casa.

Mantemos uma pequena esperança de que possa haver algum comportamento muito positivo dos números, que possa haver alguma evolução gradual das medidas de confinamento. Lançámos algo relativamente inovador em Portugal: permitir que as equipas de loja respondam a questões dos clientes via chat. É um piloto, começámos com seis lojas logo na segunda semana de confinamento. Passamos para 18, agora já são umas 30 ou 40 lojas. Quando entra na nossa página online aparece um chatbot. Quem atende é uma responsável de loja, que conhece bem a coleção e acompanha o cliente durante esse percurso de compra, como se a pessoa fosse à loja física, onde alguém presta assistência. Em alguns casos, curiosamente, apanham com clientes que costumam, de facto, frequentar aquela loja. É parte da nossa estratégica ter essa omnicanalidade. Neste momento do ponto de vista de rede de lojas estamos totalmente parados. No online estamos cinco vezes, seis vezes...

Loja MO Cascais

No retalho físico, além da rede lojas MO, atuam na área do category management. Têm muito essa experiência em Espanha e Itália, mas também em Portugal, com os super da Sonae.

Em Portugal, a MO - onde já é uma das três maiores marcas - tem a ambição de consolidar como referência para vestuário de moda para a família. E, portanto, todos pontos são oportunidades e formas de servir os clientes. Em Portugal fazemos category management, no caso, com o Continente. É uma linha de serviço que, com o online, serão as duas grandes apostas do crescimento estratégico da empresa. Tem corrido muito bem. Era inexistente há quatro anos - assumi esta divisão em 2016 - e temos tido, da parte dos nossos parceiros internacionais, uma adesão muito grande, porque têm um especialista que garante-lhes uma oferta especializada não só em termos de produto, como em termos de preço, e até na forma como servimos esse canal, o número de vezes ou a forma como é reabastecido.

Criamos uma proposta de valor mais dedicada para o hiper, que continua a ser um canal muito importante na venda têxtil, quer em Portugal, quer em outros mercados. Esta pandemia mostrou-nos que as duas grandes migrações a acontecer são para o online e para os retalhistas especializados. O canal com mais dificuldade é, sobretudo, o multimarca. Os hiper até saíram reforçados, porque oferecem num único local todas as compras para o cliente. Portanto, quer cá, em Espanha ou Itália e, brevemente, esperamos noutros mercados, temos desenvolvido essa linha de atuação, que felizmente corre bem. Aqui o cliente que servimos é um cliente B2B. É um cliente que deseja ter uma resposta para os seus clientes.

No fundo o têxtil do Continente é MO. Imagino que tenha recebido esta decisão do Governo de proibir a venda do têxtil nos super com muito pouca satisfação.

Quando vai ao Continente essa área está vedada. Como outras áreas da loja, respeitando o que foram essas indicações. Obviamente, tem para nós impacto, mas também compreendemos que, no momento atual, é uma tentativa de controlar o ambiente em que estávamos, não havia muitas alternativas.

Essa situação não ocorreu em outros mercados onde vocês estão presentes, em Espanha, Itália?

Também aconteceu ao contrário, na altura em que estivemos a vender cá, em Espanha era proibido vender têxtil mesmo dentro de outros parceiros. É Governo a Governo e aí eu tento não me pronunciar. Em momentos diferentes, estratégias diferentes.

Foi levantada a proibição da venda dos livros nos hiper. Tem esperança de que futura renovação do Estado de Emergência passe a permitir as compras de roupa no super?

Vivemos em função do que temos. Todos os setores de atividade, no qual se inclui a moda, tem a expetativa de que consigamos controlar a pandemia, podermos retomar a atividade, gerar valor, riqueza e emprego. Quanto mais rápido acontecer melhor. O que tentamos fazer, como já disse, é olhar mais para o futuro e para o que queremos que seja a estratégia da marca, do que para o presente porque este momento presente é muito restritivo, é temporário. Estamos a tentar adaptarmo-nos com as medidas que lhe falava. Obviamente, não compensa. Por mais que cresça o online não compensa o total. Mas temos de olhar para a frente, preparar a empresa para a retoma. Ganhamos muita quota de mercado no ano passado. Estávamos a ganhar quota de mercado no arranque de este ano e acreditamos que esse é que é o caminho. Olhamos mais para como é que estamos em termos de quota de mercado, do que propriamente ter grandes expectativas de que vá haver possibilidade de estarmos abertos antes da Páscoa

Não me referia a estarem abertos antes da Páscoa, mas a ser levantada a proibição de venda de vestuário nos hiper.

Vamos gerindo em função da atividade temos. É com isso que vamos trabalhar. Nos Açores temos nove lojas que estão a operar. Temos lojas nas Canárias que estão a operar. Na Madeira também está a operar. Devemos ter fechadas umas 110 lojas em Portugal.

Mas o que é que representa para vocês, em termos de impacto de receitas, a proibição de vender. Tendo em conta a dimensão do Continente, a maior rede de supermercados do país.

A rede lojas MO representa a grande maioria das nossas vendas e receitas, depois temos o category management e o online, que são dimensões relativamente próximas. Que num caso está totalmente aberto e, no outro está com restrições. Não lhe queria estar a dar pesos de cada uma das áreas, mas o nosso grande peso e, portanto, a grande representatividade da MO, é via as lojas próprias. Depois o que temos nos hipermercados é uma gama especializada que é vendida pelos hipermercados. É minoritário. Obviamente, que tem impacto, mas, bem mais de metade das nossas vendas são feitas em loja própria.

Já vendemos online, dos Estados Unidos à Estónia, em 30 países. O nosso maior mercado online é Espanha, não é Portugal

Em Espanha fazem category management com as cadeias Eroski e a Gadis, em Itália com a Coop. É essa a via de internacionalização da MO ou passa por outra estratégia?

Já vendemos online, dos Estados Unidos à Estónia, em 30 países. O nosso maior mercado online é Espanha, não é Portugal. A internacionalização via online está a decorrer. A procura tem sido muito forte. A forma como estamos a tentar desconstruir a moda e o tipo de produtos que oferecemos é algo no qual temos investido bastante. Há coisa de um ano mudámos para umas instalações novas, na Maia; abrimos um hub em Barcelona para recrutar designers, quer espanhóis, quer internacionais, pois há ali um centro muito importante de designers e de escolas de design. Trabalhamos com escolas de design nacionais - vamos receber daqui a duas semanas uns finalistas da Bloom, a parte Jovens Talentos da Portugal Fashion - mas também temos trabalhado com escolas de design espanholas para formar uma equipa de design mais multidisciplinar.

A evolução que temos feito, quer do ponto de vista da simplificação da moda, que neste foco no cliente posicionou-nos bem e deu-nos alguma força durante a pandemia. As linhas de conforto têm ganho muito peso na nossa oferta, temos uma oferta grande de interiores, que também temos ampliado, com um comportamento muito positivo, de crescimento até, durante esta pandemia. Estamos a encontrar um posicionamento de mercado, com roupa acessível, mas sem deixar de descurar a qualidade.

O que o online nos tem mostrado é que possível ir para outros mercados, porque ainda somos mais competitivos, do ponto de vista da relação qualidade-preço. O preço médio das nossas peças anda entre 10 e 80 euros. São verdadeiramente acessíveis. O perfil do nosso cliente - o número de classes A, B, C, D, E - é quase o perfil da população portuguesa. E descobrimos que há apetite por isto, também, internacionalmente.

Em algumas regiões abrimos lojas - caso das Canárias, uma operação que tem um ano e meio, com um parceiro com quem a Sonae trabalha há muito tempo (têm seis lojas). Na Espanha Continental, em Itália e, pelo menos nos próximos países europeus, estamos a entrar pela mão de um parceiro sério de distribuição e com dimensão, que nos garanta uma operação de loja e uma operação robusta, que nos represente bem nesses mercados. Temos internacionalmente entrado por via do category managment, que nos garante, num primeiro momento uma escala, uma presença relativamente rápida. Mas, em paralelo, através da via digital, com esses parceiros quer através do site da MO, também tem sido bastante surpreendente e recompensador. No ano passado o nosso maior mercado online foi Espanha. E em Portugal, para ter uma ideia, temos 700 mil visitas diferentes mês.

Em Espanha e Itália mantém apenas parceria com e Eroski, a Gadis e a Coop ou já estão a estender a outras cadeias?

Este ano vamos certamente acrescentar outras e, à medida que acrescentemos outras, é natural que repensemos algumas das existentes, mas a ideia é ampliar o número de lojas. A nossa estimativa este ano é abrir mais parceiros e mais lojas nesse modelo, sobretudo na Europa. Já são 53 (43 em Espanha e 10 em Itália)

E qual é a estimativa? No melhor cenário, com quantas lojas gostaria de fechar o ano?

Isto de cenários é complicado.

Então, o realista. Das conversações que estão a ter o que estimam para este ano? Que outros mercados europeus estão a considerar?

Sem querer fugir à pergunta, é um ano difícil. Tivemos de cancelar reuniões, visitas a lojas, porque não sabemos quando as podemos marcar. É, de facto, um ano bastante volátil. Pelo menos, mais umas 10 lojas abriremos certamente (em Espanha), pelo menos mais um parceiro.

Tentaremos fazer melhor do que isso, porque o espaço europeu de crescimento para a MO é enorme. Não só em Espanha, mas nos mercados mais próximos também. Itália, certamente, França é um mercado muito próximo que, para nós, é fácil de servir. A Bélgica, Suíça, Áustria... Quanto mais geograficamente próximo mais fáceis de servir, porque vamos construindo todas as cadeias logística de conhecimento do cliente, oferta, para servir melhor esses clientes, que têm as suas especificidades. Por exemplo, em Espanha os chinelos preferidos são diferentes dos portugueses. Eles gostam dos chinelos fechados, nós preferimos abertos no calcanhar.

A unidade geográfica e cultural é importante nesta expansão para garantirmos que continua a haver uma partilha de sinergias com a atividade de retalho, negócios independentes, mas para termos algum aproveitamento comum. Serão esses mercados geograficamente e culturalmente mais próximos que vamos explorar primeiro. A oportunidade de crescimento é para construir outra MO lá fora, igual ou maior que temos em Portugal.

Porquê Barcelona para instalar o hub? Portugal tem tradição no têxtil. É só por causa das escolas de design ou houve outro fator que vos levou a tomar essa decisão?

O hub é basicamente uma área criativa, para design. Temos reforçado a compra em território nacional, por questões de proximidade e também de alguma oferta que passamos a ter, que é, mas fácil comprar em Portugal. Temos toda a nossa cadeia de compra em Portugal, com alguns pequenos escritórios nos países de origem. A parte de design está dividida em Portugal e Espanha. Em Barcelona temos a vantagem de ter, de facto, uma poll de talento maior. Temos vários bons designers nossos que emigraram para Espanha.

Barcelona é o centro do negócio da moda. Há muita inteligência, no sentido de informação que chega. Portugal é um país de muita produção, muita malha. Tudo o que é tecido não temos nem tanta história, nem tanto conhecimento, como em Espanha. São realidades que acabam por se complementar e que nos têm trazido mais agilidade e capacidade para chegar ao outro tipo de produtos que se calhar há quatro anos tínhamos mais dificuldade.

O que é que representa a produção têxtil nacional no vosso volume de compras?

Trabalhamos com muitas origens. Portugal será uma das principais. Não lhe sei dizer (exatamente o peso)... Varia muito, calçado será uma percentagem muito elevada, porque estamos a trabalhar com muito calçado nacional, em interiores também. Em Portugal existe tradição de roupa infantil, de mulher, em homem não temos muito fabrico. Em acessórios essa percentagem também é baixa, não temos grande tradição. Temos produto de Portugal, de Espanha, Turquia, Tunísia, muito também do leste asiático, sobretudo China, Vietname, Índia.

Mas diria que Portugal está no top 5 do volume de compras?

Certamente estaremos no top 5 de países, não lhe sei dizer exatamente o número. É dos poucos que está a aumentar (as compras).

Um dos produtos 100% feitos em Portugal foram as máscaras e a roupa anti-covid.

E insistimos para que fosse feita cá. Tínhamos propostas para o fazer mais barato noutros lados, mas parte dos pilares de lançamento desta iniciativa com a fileira foi sermos sponsors de uma iniciativa para que, numa altura difícil para a indústria, se conseguisse oferecer produção e colocar algum volume na indústria. Uma média de entre 400 a 500 pessoas, chegamos a ter 1200, trabalharam exclusivamente para esta iniciativa. Foi um apoio importante.

O nosso orgulho com as máscaras tem mais a ver com o nosso contributo para posicionar Portugal lá fora. Fomos falados em todo o mundo, ganhámos vários prémios. Mostrar que em Portugal se faz têxtil com muita qualidade e inovação

Em outubro, dizia que 10% das vendas da MO tinham a ver com máscaras. São números que ainda se mantêm?

Criámos uma linha infantil, com um tecido com proteção, no regresso às aulas. Nessa altura também lançamos as máscaras para as crianças para uma proteção adicional. Com as lojas fechadas, as vendas são muito residuais, mas máscaras foram um produto importante quer na MO, quer noutras marcas.

O nosso orgulho com as máscaras tem mais a ver com o nosso contributo para posicionar Portugal lá fora. Fomos falados em todo o mundo, ganhámos vários prémios. Mostrar que em Portugal se faz têxtil com muita qualidade e inovação. Mas muitos desses produtos nem chegam aos consumidores portugueses, atingem patamares de valores que acabam por ser muito para exportar. Portanto, temos muitas marcas estrangeiras a comprar cá. Podermos trazer um produto com esse nível de tecnologia, torná-lo acessível à população e ter esse tipo de proteção, é o que nos satisfaz mais nesta iniciativa.

Foi também um bestseller para o mercado externo?

Tivemos pedidos de muitos países porque fomos os primeiros a nível mundial a lançar esse tipo de aplicação e tecnologia em têxtil. Ajudou a posicionar tudo o que é a fileira têxtil portuguesa de moda nos outros mercados. Vendemos esse produto em mais de 30 países, no online. A maior parte das vendas até foram para fora de Portugal, porque tivemos muita procura. Não tínhamos expectativa que pudesse ter essa repercussão e que tivesse essa procura internacional.

Loja MO Cascais

Tem havido muita discussão sobre a segurança das máscaras. A confusão que se criou afetou as vendas?

O estado da Baviera, na Alemanha, que foi quem emitiu essa diretriz, não tinha nenhum processo de certificação de máscaras, ao contrário de Portugal, Espanha ou Itália, onde continuamos a vender as nossas máscaras. Não tinham forma de distinguir das máscaras têxteis que estavam à venda, quais as que cumpriam algum tipo de critério das que não cumpriam. E, portanto, acabaram por legislar no sentido de proibir.

Tomamos desde cedo a decisão de não vender máscaras descartáveis. Temos uma máscara têxtil, com nível de filtração acima de FFP2, com as proteções adicionais que temos - antivírico, repelente à água, de respirabilidade - não nos fazia nenhum sentido, quando o têxtil está neste patamar, oferecermos máscaras descartáveis, com todos os outros impactos negativos que trazem.

Referiu o caso da Alemanha, onde vendeu online. Sentiu uma quebra nas vendas para esses mercados?

Isto aconteceu já com as lojas fechadas. Não lhe consigo dizer. Só vamos saber isso, se calhar, em abril. Tenho confiança que estando esclarecido as pessoas continuem a perceber e a ter essa confiança nas máscaras, até porque, de facto, nós usamos e estamos muito contentes com elas. Se poderá causar alguma confusão? Sim.

Quantas máscaras já venderam desde que lançaram? É o vosso bestseller?

As máscaras foram um produto best seller no ano na moda. Portanto, na MO e em praticamente todas as marcas que tiveram. Não lhe sei dizer quantos milhares de máscaras ou, se calhar, milhões de máscaras vendemos.

Vamos ao online. Nas contas da Sonae Fashion, que engloba a MO, no terceiro trimestre de 2020 o canal online mais que duplicou vendas. E no caso da MO? Que peso já representa nos resultados?

Já há três anos que pode vir à MO e comprar na loja um produto, outro online e ser tudo pago no mesmo ticket, um produto ser enviado para casa, para outra loja e levantar mais tarde, comprar online e devolver em loja. Tínhamos feito algum trabalho de casa com a mudança de plataforma, para a Salesforce. Parte da transformação que estamos a fazer tem muito a ver com a inovação em sistemas. Quando chegou a pandemia já tínhamos as bases que nos permitissem fazer esse crescimento. Triplicamos, quadruplicamos, às vezes até, o online. Desde o início do ano estamos multiplicar por seis, para ter uma ideia. São crescimentos muito significativos. Portugal continua a ser o país com uma penetração online muito abaixo dos países europeus. Este ano o online está a bater nos 40%, no caso da moda, em países como a Inglaterra, em Espanha está a bater os 25% das vendas. Em Portugal andará nos 8-10-12%.

Estão a crescer, acima ou abaixo do mercado?

Estamos a acompanhar. Temos feito um investimento muito grande em conteúdos, em fotografia. Montámos um estúdio fotográfico novo, para tratar a imagem, poder fazer vídeo. No site internacional só tínhamos o site em inglês, passámos a ter em espanhol, em italiano, em francês para esses mercados.

É o caminho que temos feito no online para junto, com aquelas ofertas para o cliente, das novas linhas, ir ao encontro do que o cliente nos pede. Desde os conforts, às maternidades, às extensões da gama de interiores, temos uma meta muito grande de gamas como pijamas, quer no homem. Vende-se muita roupa para estar em casa.

As pessoas querem conforto. Já não é a roupa para ir para o escritório.

De calças, de sweats, para nos tornar mais confortáveis também no dia-a-dia. Depois isso reflete-se no crescimento online, no número de visitas e de clientes que temos. Num ano normal, tipicamente, servimos 2,5 milhões de clientes em Portugal. Lá fora, já são umas centenas de milhares de clientes que servimos em Espanha. Quando projetamos a marca - ainda não fizemos a festa dos 25 anos - tentamos aproveitar esse posicionamento de boa relação preço-qualidade com o crescimento do online e assentar nessas bases. Na outra fase da pandemia oferecemos todos os envios. Nesta oferecemos a partir de 19 euros de compras, atendemos via WhatsApp.

Venda por WhatsApp, o chatbot, esse tipo de estratégias resulta efetivamente ou é mais aquela gracinha tecnológica?

Haverá coisas que funcionarão, outras que não. Estamos também a fazer live streamings: apresenta-se a cápsula (a última foi de acessórios) avisa-se da hora da venda e tenho hipótese de comprar imediatamente. Estamos a tentar várias, estamos num período de descoberta. Temos feito também vídeos 3D da loja, de desfile, para o cliente. Estamos a experimentar, para perceber o que é que é relevante para o cliente e certamente muitas destas vão cair, outras vão ficar. É parte da inovação. Há muitas coisas que testamos que não funcionam.

Faz parte do ciclo da inovação. Mas passada esta fase de experimentação o que sente que passará?

A redução grande do tempo de entrega. Estamos a entregar em 48 horas - 24 horas em Lisboa e Porto. É algo que vai continuar, vai ter de continuar, é o que as pessoas pedem. Personalização do website - temos algoritmos que personalizam o site à pessoa e, portanto, o que vê é muito influenciado pelo seu histórico de compras e de consultas. Do ponto de vista de experiência do cliente acredito muito no vídeo, no webstreaming, mais do que no WhatsApp.

Na China tem-se mostrado muito eficaz. Nos cases que saem cá para fora, o live streaming feito por vendedores, funciona.

A relação é importante, a componente humana. Temos colocado muita tecnologia em loja, mas temo-la colocado na mão das nossas pessoas. Tentamos dar-lhes tecnologia e capacidade para comunicar melhor com o cliente, com os seus clientes, para que saibam o que já comprou, ajudá-lo a escolher quando pede "quero levar umas calças iguais às da outra vez".

Muito do nosso investimento em tecnologia não tem sido visível para o cliente, está, sobretudo, por detrás do site, dos PDA que as lojas têm, das decisões que fazemos de envios e distribuição do produto, transferência de produto entre lojas. Não temos apostado muito em tecnologia às vezes apenas de show off. O toque humano é muito relevante. Pôr as nossas lojistas a falar com clientes, os primeiros números têm sido bastante positivos.

É o tipo de movimento que queremos fazer quando pensamos no nosso futuro mais omnicanal, em que mais do que olhar para a loja, para o online, olhamos para o cliente. E o cliente pode uma vez consultarmo-nos via online, noutra vez via loja, noutra via WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. E estarmos é preparados para depois nós cá dentro termos essa visão integrada de quem é que é o cliente e servi-lo sempre com esse toque de personalização, humano, com essa atenção. As pessoas apreciaram a forma como reabrimos as lojas, a segurança que pusemos, o atendimento e a formação que tem sido feita. Acredito muito que a estratégia da MO, e o papel que queremos ter é essa marca com tecnologia, com inovação, mas sem perder essa ligação à pessoa e ao vendedor.

Entregas em 48 horas é algo que acredita veio para ficar. No Portal da Queixa, a MO era das marcas de moda com maior volume de reclamações em 2020. Atrasos na entrega, dificuldade no apoio ao cliente, não saber onde está a encomenda são as principais queixas. O que têm feito para aliviar essa má experiência do cliente?

Tivemos um período muito difícil em maio, pós abertura de lojas, em que o crescimento do online foi brutal. Chegamos a ter semanas em que tínhamos mais expedições de peças online do que todos os outros canais juntos. Houve um explodir do comércio online que nos apanhou a nós e a toda a cadeia de surpresa. Também tivemos muita procura por causa da máscara, o que exponenciou ainda mais a mais nossa procura online. E tivemos um período - maio, início de junho - em que tivemos esse pico, mas, desde então reforçamos muito a capacidade logística, as equipas de acompanhamento e, portanto, apesar de estarmos com volumes bastante superiores ao que tínhamos em maio não temos tido esse volume de queixas.

Para apoiar o online há cadeia a apostar em dark stores, pulverizando a cadeia logística. Estão a trabalhar nesse campo?

Não sei se dark stores ou envios a partir da loja. Estamos mais inclinados para os envios a partir da loja. Mas vamos ter de avançar nesse caminho, de dispersar de alguma forma a carga logística para não ser só num único ponto. Vamos experimentar isso este ano.

O nosso target é termos 25% da oferta, até 2025, com materiais sustentáveis ou recicláveis. Queremos avançar também para reciclar, ou ter a capacidade de tratar, até 100% das peças que vendemos

O online também coloca na ordem do dia o tema da sustentabilidade. A Deco analisou envios - não de moda - e detetou excesso de plástico e materiais, entregas em 48 horas coloca pressão na logística. Como é que se trabalha sustentabilidade em meio da pandemia?

É um desafio grande para a indústria. A MO, e o grupo Sonae, comunicou objetivos muito agressivos de utilização de peças recicladas, e de materiais sustentáveis. O nosso target é termos 25% da oferta, até 2025, com materiais sustentáveis ou recicláveis. Queremos avançar também para reciclar, ou ter a capacidade de tratar, até 100% das peças que vendemos.

Em 2017/ 2018 mudámos todas as luzes das lojas para LED. Foi uma grande redução de impacto da camada de ozono e no consumo de eletricidade. Retiramos os plásticos de uso único no embalamento e, no mínimo que tem de se manter, usamos plástico reciclado; no envio para os clientes usamos sacos de plástico reciclado, porque temos de proteger da chuva as peças de roupa. Mas temos tentado minimizar esse uso.

O escritório na Maia é um edifício com certificação LEED, uma certificação para os edifícios mais ambientais e, portanto, todo o aproveitamento de luz, de ar condicionado para garantir menos impacto, já vem há algum tempo a ser trabalhada. Mais recentemente aderimos a um projeto do grupo, a Floresta Sonae, plantando e mantendo ecossistemas de floresta para contrabalançar peugada.

A H&M faz recolha de roupa nas lojas. Um dos grandes problemas do setor são as toneladas e roupa, de todo o tipo de materiais, que vão, basicamente, para o lixo.

Não temos isso. Só queremos começar a recolher roupa quando, de facto, lhe dermos um destino útil. Mas é para o qual a indústria tem de caminhar. E no qual espero que a MO seja um dos pioneiros: fechar o círculo à totalidade daquilo que fazemos. Não há ninguém que o tenha anunciado. Não é uma solução fácil de encontrar, mas quem quer ser uma empresa inovadora e tecnológica, internacional tem de estar entre os primeiros a chegar lá. Esperamos lá chegar.