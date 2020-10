O futuro do planeta não é reciclável e grupo EGF lança maior campanha de sempre

Uma campanha de mais de um milhão de euros para reforçar o apelo à prevenção, reutilização e reciclagem de resíduos urbanos. A campanha é do grupo EGF, líder no tratamento e valorização de resíduos em Portugal e conta com fundos europeus para lançar o movimento “O futuro do planeta não é reciclável”.

A campanha conta com um filme publicitário realizado por Rúben Alves, autor de “A Gaiola Dourada” e quer levar todos os cidadãos a fazer parte de um movimento coletivo, através da adoção de comportamentos ambientais no dia-a-dia.

A campanha integra a candidatura Comunicação Ambiental Estratégica, apresentada pelas concessionárias EGF e aprovada pelo POSEUR para o período 2016-2020, com um cofinanciamento de 85%. Contou com concurso público com publicidade internacional e a adjudicação pelo valor de 1.061.732 euros.

O filme pretende mostrar o que acontece aos resíduos depois de separados nos ecopontos, mostrar os trabalhadores do setor e destacar o papel das autarquias.