O Governo está a "matar" o alojamento local, acusa a ALEP

Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o impacto real das medidas anunciadas pelo governo para o setor. Segundo afirma, estas vão, a curto e médio prazo, "matar" o Alojamento Local (AL). Isto porque comprometem um setor que não só é responsável por cerca de 42% das dormidas turísticas, como emprega diretamente cerca de 60 mil pessoas.

Para a ALEP as medidas anunciadas levam à falência e à cessão do negócio muito antes de 2030. E explica que um dos grandes problemas reside na agora dupla tributação: por um lado 25% sobre o rendimento a que se juntam mais 35% sobre o imóvel.

"A contribuição extraordinária é completamente injustificada", afirma Eduardo Miranda, acrescentando que esta pode levar à falência de quem já está em operação. Em causa não só a dupla tributação, mas também a complexidade da fórmula e os pressupostos que a constituem. "A contribuição foi feita propositadamente para eliminar o AL", afirma Eduardo Miranda, que aponta que a fórmula foi pensada em cima da receita bruta de um negócio.

O presidente da ALEP alerta que a maioria dos proprietários não tem noção do impacto desta medida e que a situação pode ficar ainda pior para os que tiveram de pedir algum empréstimo para ultrapassar os anos de pandemia. "O AL foi o segundo setor que mais recorreu a empréstimos", lembra. Por outro lado, "a fórmula é feita sobre a receita estimada sobre os metros quadrados. Mesmo que um proprietário não tenha exercido o negócio num determinado ano ainda assim terá de pagar", constata, acrescentando que "o Decreto-Lei ignora a realidade do AL, nomeadamente que há proprietários que trabalham apenas uma parte do ano".

Condomínios com poder total

Mas a dupla tributação não é o único problema que a ALEP encontra nas medidas anunciadas pelo governo. Tão ou mais grave é o poder agora dado aos condomínios. Estes já antes tinham duas medidas ao seu dispor para, em casos específicos, conseguir a cessação do negócio. Agora, aponta a ALEP, basta em reunião de condomínio, e por maioria de permilagem, decidir-se pela cessão do AL e pronto. Sem qualquer justificativa, aponta Eduardo Miranda, que afirma que a medida do governo em vez de resolver a questão cria mais uma camada de conflitualidade.

"As duas medidas levam à inviabilização do negócio e matam, ano a ano, o AL, muito antes de 2030", afirma convicto Eduardo Miranda que acrescentou que a ALEP vai apresentar uma proposta com três medidas: pacto de sustentabilidade AL e Habitação; alargar a competência das Câmaras Municipais; e limpar os registos inativos/fantasmas.