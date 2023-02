"Dizem que somos o inimigo", mas sem empresas não há emprego, não há criação de riqueza, não há sociedade.

O vídeo criado pela Escola de Negócios Level Up foi um grito de revolta em que se reveem muitas empresas espanholas - mas que podia também ser hino em Portugal. "Dizem que mentimos, que exploramos os nossos empregados, mas não nos conhecem", começa por ouvir-se, antes de se elencar as dificuldades do dia-a-dia de um empresário ou empreendedor.

Num relato simples de menos de dois minutos, faz-se um apelo: que deixe de se ver as empresas como "o inimigo". Porque "a maioria dos empresários no país são pessoas íntegras, apaixonadas e trabalhadoras". E é tempo de se lhes "reconhecer o lugar que merecem". Porque as empresas são "desenvolvimento, sociedade, inconformismo, emprego, contributo fiscal".

"Se as coisas correm mal, todos sabem como fazer melhor. Se correm bem, é porque enganámos, roubámos, ou pior, foi mera sorte", destaca o vídeo, que recorda desequilíbrios injustos.

"As leis protegem os empregados, e ainda bem; mas quem nos protege a nós", questiona-se, lembrando que ser empresário é uma ocupação de alto risco, em que a recompensa é tão grande quanto aquilo a que é preciso renunciar.